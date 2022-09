'Políticos en Panamá no tienen vocación de servir, sino que buscan servirse del país'

La mayor parte de los políticos en Panamá carecen de vocación de servir al país y a la ciudadanía y en vez de ello optan por un cargo de elección popular para adquirir beneficios.

Expertos en temas políticos electorales plantean que quien aspira a un cargo de elección popular o un cargo público debe estar consciente que es un servicio que se le brinda a la patria y no buscar beneficios individuales.

El planteamiento tanto de el experto en Ciencias Políticas, Richard Morales, como del abogado Roberto Ruiz, surgen cuando en la Asamblea se hizo una propuesta de permitirle a los alcaldes y representantes de corregimientos devengar dos salarios en el sector público.

Para Richard Morales es una posición completamente irresponsable en momentos en que el país todavía se encuentra una situación crítica económicamente, donde hay un Estado que debería estar aplicando medidas para reducir los gastos excesivos, para acabar con el despilfarro y no se justifica que haya diputados pidiendo cobrar dos salarios.

“Es una falta de respeto y una garnatada a la población sin tomar en cuenta que es una medida que fue declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia”, recuerda Morales.

Considera que quienes están proponiendo esta medida merecen todo el repudio de la ciudadanía.

Agrega que: “Nuestros actuales gobernantes y diputados han dejado claro que ellos no buscan servir ni a la comunidad ni al país, sino servirse del país, de enriquecerse a costa del país y aprovechándose de las necesidades de las personas. En este caso aprovechándose de su poder para apropiarse de la mayor cantidad de presupuesto posible. Ellos no están sirviendo al país, sino que se están sirviendo de él”.

Por su parte Roberto Ruiz califica como una sinvergüenzura, ya que el hecho de participar en la vida pública significa que tú vas a sacrificar tu tiempo, tu familia, y hasta tus propios recursos para brindarle apoyo a la comunidad, “pero querer ahora decir que me metí a esto porque me iba a quedar con mi salario, es simplemente una desfachatez, porque no puede ser que tu interés sea para tu bolsillo y no para la comunidad.”.

VEA TAMBIÉN: El 65% de las firmas de apoyo a precandidatos de libre postulación son de inscritos en partidos políticos

El jurista cree que ese es un tema bien complicado que la Asamblea lo vaya a tratar de revivir, porque ya hay un fallo claro sobre ese tema y la Asamblea sabe que la Constitución le prohíbe impulsar leyes que vayan en contra del espíritu de la Constitución.

“Es el tema de la vocación de servicio, aquí la mayoría de funcionarios electos no tienen esa vocación están viendo que beneficio particular reciben”, relata Ruiz.

Plantea que desde el momento que se escucha a esos funcionarios quejarse de que ahora ganan menos, que ahora no están recibiendo el otro salario simplemente demuestran que ellos en ningún momento tuvieron interés de trabajar por el gobierno local o el gobierno a nivel nacional, sino simplemente porque sabía que tenían una ventaja y ahora en esta elecciones nuevas deben saber que si quieren competir van a vivir con el salario de representante o alcalde no van a poder estar recibiendo dos salarios.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!