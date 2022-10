Presentan denuncia ante Fiscalía Electoral para que se audite sistema de recolección de firmas

Francisco Carreira, precandidato por la libre postulación para la presidencia de la República, presentó ante la Fiscalía Electoral una denuncia para que se realice una auditoría de todas las firmas recolectadas mediante las APP y el Centro de Atención al Usuario, establecidos por el Tribunal Electoral (TE) para este proceso.

"Exigimos que este audito no solamente se realice a las firmas recolectadas por los precandidato a la Presidencia, sino también a los cargos de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos", señaló.

Carreira dijo que para que este proceso sea transparente y los resultados que arroje este audito deben hacerse público, para que se anulen de inmediato las firmas que le fueron robadas a los ciudadanos.

Señaló que una de las fallas del Tribunal Electoral es no facilitarles a los ciudadanos una herramienta para corroborar que su firma no haya sido utilizada sin su voluntad para beneficiar a otro precandidato y no al de su preferencia. "Eso configura un delito, como lo es la suplantación de identidad", dijo.

El precandidato recordó que los independientes han hecho un gasto económico, porque cada aplicación que adquieren y que exige el Tribunal Electoral para la recolección de firmas cuesta 36 dólares por lo que cuestiona que no se garantice un proceso transparente, que está creando profundas dudas en la ciudadanía.

"Lamentablemente, en este país existe una clase privilegiada formada por la dirigencia de los partidos políticos, cuyos candidatos se han infiltrado como precandidatos por la libre postulación para contaminar este proceso ciudadano", advirtió.

Agregó que presentará esta misma denuncia ante el Ministerio Público.

Además de la denuncia hecha por Carreira, otros precandidatos presidenciales han mostrado su disconformidad por supuestas irregularidades en este sistema de recolección de firmas.

El Tribunal Electoral ante estas denuncias informa a la ciudadanía que la aplicación (app) que se utiliza para el proceso de recolección de firmas de respaldo para la libre postulación fue desarrollado por personal de la propia institución y cumple con las normas exigidas para estos fines y que los requerimientos para su uso en los dispositivos móviles con validación biométrica están contenidos en el decreto 29 de 2022 que reglamenta el proceso electoral.

