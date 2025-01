Problemas actuariales de la CSS no se resuelven con más impuestos

En su reciente informe a la Nación, el presidente José Raúl Mulino afirmó que los problemas actuariales de la Caja de Seguro Social (CSS) no se resuelven con más impuestos.

"Esto no se trata de una reforma fiscal bajo el pretexto de no abordar los problemas actuariales de la Caja de Seguro Social, que no se resuelven con más impuestos", señaló ante el pleno de la Asamblea Nacional, donde presentó su primer informe a la Nación.

El mandatario instó a los diputados a avanzar con responsabilidad en la discusión de la propuesta de reformas a la CSS. "Les pido encarecidamente que, así como nos solicitan en buena lid las corridas económicas relacionadas con nuestro proyecto, nos presenten las suyas, sustentando las modificaciones o justificando la decisión de dejar las cosas como están. Ustedes saben bien que no hacer cambios no es una opción. Ahora les corresponde a ustedes, como Asamblea Nacional, tomar decisiones", subrayó.

Además, pidió que, si la propuesta incluye aumentar el ITBMS, se explique a la población que esto implicará un incremento de tres puntos en sus consumos, y que se sustente si dicha medida será suficiente para salvar a la Caja de Seguro Social o si solo será una solución paliativa, que obligará a nuevas reformas en pocos años.

"Tengo la confianza de que, si nos unimos y hacemos las cosas bien, los panameños disfrutarán en los próximos años de una bonanza económica. Esto solo será posible si pasamos de las palabras a las acciones y si tenemos la grandeza de implementar los cambios necesarios", añadió.

Mulino reiteró que el proyecto no está escrito en piedra, pero enfatizó que "es importante culminarlo para mirar hacia adelante con tranquilidad y garantizar un Seguro Social fuerte, al verdadero servicio de los asegurados".