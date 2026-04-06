¿Quiénes podrán participar en la creación de la nueva Constitución?

El proceso para la creación de una nueva Constitución continúa en la fase de alfabetización, cuyo objetivo es que los ciudadanos conozcan en profundidad los fundamentos que componen el documento y la importancia de que se realice una reforma estructural del Estado para dar paso a la escogencia de los constituyentes, pero ¿quiénes podrán participar?

El coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), Miguel Antonio Bernal, señaló que los requisitos principales para integrar el equipo encargado de redactar la nueva Carta Magna de Panamá son: ser mayor de edad, es decir, tener 18 años o más, y panameño de nacimiento.

No obstante, se establecerán “medidas desanimadoras” para evitar irregularidades que pongan en riesgo la misión, ya que el rol de constituyente debe desempeñarse con responsabilidad.

“Tenemos que desalentar a aquellos que creen que por ser constituyentes van a tener carro gratis, pasaporte diplomático y ese tipo de cosas”, advirtió Bernal.

Mencionó que quienes formen parte de esta comisión desempeñarán un trabajo “patriótico e histórico”, por lo que serán extremadamente selectivos en su escogencia.

El catedrático universitario considera que a los constituyentes se les debe otorgar una licencia con sueldo mientras desarrollen esta tarea para evitar “rebuscas”, como ha ocurrido en los últimos años.

Explicó que el tiempo de trabajo será de aproximadamente 2 meses, en los que el colaborador seguirá percibiendo los ingresos del cargo que ocupaba al momento de ser seleccionado.

Se estima que a mediados de este año se escogerá a los constituyentes que participarán en la creación de la nueva ley fundamental de Panamá, bajo la cual se regirá la próxima contienda electoral.

Los cuestionamientos a la decisión del Ejecutivo se han centrado en el tipo de documento que se elaborará; algunos sectores de la población apuntan a que los cambios sean parciales a través de una constituyente paralela y otros, a que se elabore un nuevo escrito mediante una constituyente originaria.

La primera, según expertos, se construiría a partir de un marco legal ya existente, y la segunda, desde cero, es decir, sin límites legales que respetar, lo que podría poner en riesgo la estabilidad política del país.

