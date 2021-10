Ricardo Martinelli: 'Pandora Papers son un ataque para destruir a Panamá, fomentado por apátridas'

Versión impresa

Semanas atrás, el expresidente Ricardo Martinelli compartió en sus redes sociales un cuestionario enviado por el Consorcio Internacional de Periodistas, en el cual le solicitaban información acerca de sus supuestos vínculos con la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). El exmandatario contestó las interrogantes y publicó sus respuestas.

Ayer, Martinelli confirmó que la información brindada no fue incluida en la investigación denominada "Pandora Papers".

Este lunes, el líder de Realizando Metas recalcó en una nueva entrevista concedida a NTN24 lo que ya anticipaba y que fue omitido en la investigación: no tiene relación con Alcogal.

"En lo personal no tengo, no tuve y no creo que tenga en mi vida una ninguna cuenta con la empresa Alcogal. No tengo relación con ellos, me mandaron un cuestionario. Lo publiqué textualmente en mis redes sociales. Allí daba respuesta a las preguntas que me hacían. Siempre supe que no iban a publicar lo que yo les había mandado", dijo.

Martinelli reconoció que lo llena de insatisfacción que no hayan escrito nada de lo que contestó en el cuestionario.

El expresidente, además, manifestó que no tiene nada que temer y calificó la publicación como un nuevo ataque a Panamá.

"Esto es un ataque nuevo que le hacen a Panamá. Aquí hay otras jurisdicciones que están tratando de destruir a Panamá. Es un ataque para destruir Panamá, fomentado por panameños apátridas, que no les interesa el país", precisó.

El exjefe del Ejecutivo resaltó en la entrevista internacional que los Pandora Papers no han tenido repercusión en el país porque se sabe lo que está en juego.

"Aquí se ha tratado de satanizar lo que es una apertura de una compañía offshore", puntualizó.

