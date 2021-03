Ricardo Martinelli: 'Voy a volver a ser el presidente de la prosperidad y la economía pujante'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, aseguró que hoy renace la esperanza, tras la realización del Consejo Constitutivo Nacional que convierte a Realizando Metas en un partido formal.

Martinelli dijo que es un día especial para él, principalmente, porque nunca pensó que después de salir de la Presidencia en 2014, la vida lo llevaría por caminos tan difíciles y sinuosos.

El exjefe del Ejecutivo agregó que no se arrepiente ni un segundo de su esfuerzo y trabajo para darles una mejor calidad de vida a los panameños, durante su gestión como presidente de la República.

Recordó que con el inicio formal del nuevo partido político Realizando Metas (RM), la mirada está puesta en las elecciones del 2024 y en el bienestar de su gente.

"Voy a volver a ser el presidente de la prosperidad, del trabajo, de la economía pujante y de las obras públicas con fuerte impacto social. Voy a volver a ponerles dinero en el bolsillo a los panameños. Yo sé hacerlo, lo hice una vez y lo haré mil veces", expresó.

Martinelli reconoció que el camino que hoy inicia con Realizando Metas (RM) no estará exento de problemas, porque la persecución aún no termina y todavía hay fuerzas políticas que no quieren que él vuelva al Palacio de las Garzas.

"A ellos les advierto algo: me van a tener que matar, yo si estoy dispuesto a dar la vida por el progreso de mi pueblo. Hagan lo que hagan, la llama no se apaga. Yo voy a correr y voy a ganar las elecciones del 2024 para mejorar lo que se hizo bien, y corregir lo que se hizo mal. Esta vez, no repetiremos los errores del pasado", expuso.

El también empresario considera que la Justicia independiente necesita del apoyo de fuerzas de seguridad íntegras, honestas y profesionales. Que persigan el delito y respeten a los ciudadanos.

Destacó que en los últimos años, "este país se convirtió en un corredor de la droga gracias a Juan Carlos Varela que eliminó los radares, los rayos X de los puertos y los escáner de las fronteras".

"Necesitamos más seguridad, y paz social. Por eso, y como ocurrió en mi presidencia estaré trabajando desde las 6 de la mañana hasta entrada la noche sin descanso, porque trabajar para el pueblo requiere un esfuerzo grande. Ustedes, mis compatriotas, merecen un Presidente 24/7, y no lo que hemos tenido hasta ahora", comentó.

No dejó de lado el dolor y desesperanza ocasionado por la pandemia de la covid-19.

"Mi corazón esta con las casi 6000 familias que perdieron a un ser querido en esta pandemia. Pero no nos vamos a dejar derrotar por este virus, Panamá saldrá victorioso. Y celebro todo lo bueno que hizo el gobierno de Nito Cortizo durante esta crisis de salud, principalmente con la organización y la llegada de las vacunas", continuó.

Martinelli pidió que no lo dejen solo: "no les voy a fallar, acompáñenme. La esperanza vuelve".