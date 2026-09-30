Rubén Blades desmiente nexos con el PRD e insiste en su "independencia" política

El artista y exministro de Turismo, Rubén Blades, emitió un pronunciamiento público tras los señalamientos del abogado Alejandro Pérez en el que reafirma, según él, su condición de independiente durante su paso por la administración pública entre 2004 y 2009.

Blades aclaró que jamás ha militado en el PRD, aunque fue ministro durante la administración de Martín Torrijos, ni en ningún otro colectivo político tradicional, exceptuando el desaparecido Movimiento Papa Egoró.

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Asimismo, sostuvo que su gestión en el servicio público implicó sacrificar sus ingresos como artista y no para acumular riqueza.

En su nota, el cantautor defendió el avance del movimiento VAMOS y sus 70,000 firmas.

Adelantó que hará "campaña" en favor de esa coalicón y lo hará, según asegura, "a lo largo y ancho del país", y se compromete a grabar y publicar en las redes sociales todo lo que ocurra y que él exprese.

Asegura que lo hará "porque no hay nada mejor que la transparencia para evitar o aclarar malos entendidos".

Sus palabras se dan luego de que el abogado Alejandro Pérez cuestionara su independencia. El abogado dijo que "no entiende como hay gente que piensa que Blades pueda ser independiente, o presentar un proyecto político distinto".