Saldaña integrará comisiones de Comercio y Asuntos Agropecuarios

El diputado del circuito 4-1, Carlos Saldaña, integrará las comisiones permanentes de Comercio y Asuntos Económicos y Asuntos Agropecuarios para el periodo 2024-2025, tras la aprobación de nóminas de consenso en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Saldaña expresó que “ha sido un arduo trabajo.La jefa de bancada, Janine Prado, ha estado en conversaciones por más de dos semanas, buscando estos consensos en comisiones”.

El parlamentario por el circuito 4-1 expresó su interés por presidir la Comisión de Asuntos Agropecuarios. “Esta es la rama en la que me he desenvuelto desde que nací prácticamente. Mi familia y yo hemos estado ligados al sector por generaciones, por lo que me gustaría ayudar de manera legislativa aprovechando la experiencia que he recopilado durante cerca de 13 años. He evidenciado problemáticas y por eso tengo la intención de mejorar y contribuir a echar para adelante el ámbito”.

El diputado de la coalición Vamos afirmó que, entre los puntos concretos que le gustaría trabajar, está el de las importaciones por su carácter “sensitivo”.

La Comisión de Asuntos Agropecuarios estará conformada por Carlos Saldaña, Manuel Samaniego, Eliécer Castrellón, Marcos Castillero, Ricardo Vigil, Carlos Afú, Tomás Benavides, Lilia Batista y Patsy Lee.

Mientras, en la de Comercio y Asuntos Económicos por Rogelio Revello, Eliécer Castrellón, Manuel Samaniego, Yamireliz Chong, Julio De La Guardia, Ariana Coba, Néstor Guardia y Raúl Pineda.

Las negociaciones para la conformación de la Comisión de Presupuesto continuarán este miércoles, 17 de julio.

Una vez conformada las 15 comisiones, la Asamblea Nacional iniciará el proceso de juramentación e instalación de las distintas instancias parlamentarias, para empezar así el análisis y los debates de los 31 anteproyectos presentados y otros referentes a la Ley Legislativa.

Solo falta por definir la Comisión de Presupuesto en la que se ha presentado mayor desacuerdo entre las bancadas.