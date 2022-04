¿Se fraccionará el voto independiente, ante división de grupos que se enfocan en esa población?

Si bien faltan dos años para las elecciones generales de 2024, ya hay muchos que tienen enfocados sus objetivos hacia esa contienda.

Versión impresa

Se trata de quienes van en búsquedas del apoyo de las personas independientes o de los inscritos en partidos políticos, pero que están decepcionados de la política tal y como se presenta en Panamá.

En los comicios de 2019 hubo tres candidatos presidenciales, no obstante de ello solo uno se mantuvo activo y decidió inscribir un partido político, esta figura es Ricardo Lombana, quien está próximo a que el Tribunal Electoral lo reconozca legalmente.

Pero sumado a Lombana hay un grupo de diputados que conforman la denominada bancada independiente. Estas dos agrupaciones si bien van dirigida a un mismo electorado desde ya decidieron tomar caminos diferentes.

El pasado domingo 3 de abril, el Movimiento Otro Camino de Ricardo Lomabana escogió a sus convencionales, no obstante la participación de los adherentes fue mínima, lo que ha juicio de analistas políticos incentivaría a el grupo que lidera Juan Diego Vásquez a impulsar un grupo aparte.

Solo el pasado martes 5 de abril los diputados Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva y Walkiria Chandler lanzaron la "Coalición Vamos", que un movimiento político que agrupará a precandidatos que aspiren por la libre postulación a una curul de la Asamblea Nacional o a una alcaldía del país.

Analistas como José Blandón considera que esta nueva agrupación de dio cuenta que el Movimiento Otro Camino es solo para Ricardo Lombana, quien aspira a ser candidato presidencial.

“Es que Lombana solo cree en Lombana, el quiere tener un partido para postularse él y punto”, indica Blandón.

Recuerda, que cada proceso electoral es diferente, el proceso electoral de 2024 será en medio de una situación complicada, “además estamos lejos del proceso electoral”.

VEA TAMBIÉN: Minsa asegura que la pandemia está controlada, pero pide no bajar la guardia

Destaca que los independientes tienen todavía un camino en Panamá, pero es muy difícil que se pueda estructurar sin estructura partidaria. “No hay un líder que pueda mover masas y un ejemplo es Lombana que en su contienda interna apenas pudo sacar unas 7 mil personas en un proceso interna, lo que se vio es poco entusiasmo”.

Por su parte Jaime Porcell plantea que al Lombana inscribir un partido político ya lo ven como parte de ese sistema, y de allí que surja el movimiento Vamos.

“Sin dudas aquellos que se sienten decepcionados de la política tradicional ven a los independientes como una opción de satisfacer sus reclamos, sin embargo la gran discusión ahora mismo es si Otro Camino transita a partido político se contagia del desprestigio que tienen para estos sectores la política tradicional o puede mantener su imagen de independiente o representar una nueva opción y una nueva propuesta.

“Llama la atención que la intención de voto Movimiento Otro Camino se mantenga en un solo dígito cuando en las elecciones Lombana se llevó el 19%, eso lleva a pensar que al pasar a partido político erosiona su caudal político”, considera Porcell.

VEA TAMBIÉN: Candidatos de libre postulación tienen dos meses para ser reconocidos por el Tribunal Electoral

El analista político sí ve que haya un significado de división porque los dos están apelando al mismo segmento de la población.

No obstante el analista Danilo Toro piensa que Ricardo Lombana al inscribir su partido político ya no está dentro de esa grupo de los denominados independientes, ya que él tiene su propia estructura.

“Lombana se ha de enfrentan con los demás partidos políticos con las mismas reglas, porque ya no es de libre psotulación, ya ahora tiene otra carta de presentación que es su colectivo”, señala.

Incluso asegura que no se quitarán votos entre sí. No obstante ve con pocas posibilidades al movimiento Vamos, tras no contar con una estructura, un cronograma, objetivos y organización.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!