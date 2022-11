Panamá

Veto a proyecto sobre mejor salario para autoridades locales deja en manos de la Asamblea la decisión final

Según el abogado Ernesto Cedeño no se atacó el problema de fondo el cual es que no se puede cobrar un salario por una función que no se realiza.

El ingreso que perciben las autoridades locales han trascendido a otros de relevancia como la descentralización. Foto: Tomada de internet