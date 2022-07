Yanibel Abrego: Acuerdo nacional es la única salida a la crisis

El panorama nacional no se visulumbra bien, teniendo en cuenta que cada día se suman más sectores a las protestas en contra del alto costo de los combutibles y de los productos de primera necesidad.

Versión impresa

Ante este panorama, donde hay protestas todos los días y los docentes se han declarado en huelga, la diputada de Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego hace una serie de recomendaciones al Gobierno.

Plantea que para devolverle al país, la paz social que hoy se ve afectada, por legítimas protestas sociales que reclaman respuestas más rápidas y efectivas a los problemas que afectan a los panameños, es urgente recomponer la confianza entre gobernantes y gobernados, a través de un dialogo directo y sin precondiciones.

Según Abrego, un acuerdo nacional, es la única salida a la actual crisis y éste solo se logrará en una mesa de trabajo entre las partes. No se trata de hacer un diálogo para desmovilizar a quienes protestan, sino de que encuentren juntos, soluciones reales y viables a los problemas que han generado las protestas sociales.

Para que esto funcione, los funcionarios deben entender que los gobiernos no son electos para dar excusas, sino respuestas y que las propuestas de soluciones, no impliquen establecer mecanismos de ayudas a cambio de quitar otras; quienes lideran las protestas, deben entender, igualmente, que para que los mecanismos de ayuda sean reales y efectivos, no se pueden hacer propuestas que resulten inviables, debido a la realidad económica del país; indicó la también Secretaria General del CD.

Abrego, reconoció que no será una tarea fácil, superar la desconfianza ni identificar las soluciones reales y alcanzables. Pero si existe la voluntad, todo es posible.

Si bien este acuerdo nacional debe producir soluciones ejecutables a corto plazo, debe ser aprovechado también, para consensuar políticas de Estado que a mediano y largo plazo, nos permitan superar la crisis económica y social que golpea a Panamá y al mundo; concluyó la diputada Yanibel Abrego.

A nivel nacional se han movilizados, transportistas, docentes, obreros, estudiantes y diversos sectores, todos exigiendo un cese al aumento de los combusitbles y del alto costo de la vida.

VEA TAMBIÉN: Matemáticas, Español e Inglés: Mayores deficiencias de los estudiantes en el primer trimestre

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!