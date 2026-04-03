Abejas africanizadas sembraron el pánico en pleno viacrucis de Viernes Santo; ocurrió en Penonomé

Una emergencia por ataque de abejas africanizadas ocurrió este Viernes Santo en Penonomé. De acuerdo con reportes, el hecho se dio durante el viacrucis organizado por la Capilla La Sagrada Familia de Cuarto Centenario.

Trascendió que los feligreses ya bajaban del cerro cuando fueron sorprendidos por el enjambre. Además se conoció que unas 150 personas se habían dado cita al viacrucis.

Fue necesario que personal de Sinaproc y SUME 911 instalaran un puesto de atención primaria para estabilizar a los afectados.

Algunos asistentes sufrieron reacciones alérgicas de consideración, por lo que varios tuvieron que ser trasladados al hospital Aquilino Tejeira, al Centro Materno Infantil de Antón y a la policlínica de la CSS de Penonomé para recibir atención médica.

Este hecho se da en medio del Operativo de Semana Santa 2026, donde el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ha atendido 126 emergencias con un pie de fuerza de 296 unidades desplegadas a nivel nacional.

Los bomberos recuerdan que en caso de ataque se recomienda correr en zigzag en lugar de hacerlo en línea recta, refugiarse en un lugar cerrado y en la medida de lo posible generar humo de color blanco, ya que esto ayuda a dispersarlas.

Si una persona es picada debe retirar el aguijón inmediatamente sin presionarlo con los dedos o pinzas. No aplique alcohol ni realice masajes en la zona afectada y acuda a un centro de salud lo antes posible.

