Arap y Senan intensifican los operativos en las embarcaciones en la Bahía de Panamá

Con un operativo a embarcaciones de servicio nacional e internacional, en la Bahía de Panamá, concluyó la jornada de capacitación, del año 2020, a estamentos de seguridad realizado por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) a miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).



La Jornada, que duró toda la semana, según informó la Administradora de la Arap, Flor Torrijos, busca fortalecer sus conocimientos en torno a las normativas sobre la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) e incluyó temas sobre la legislación existente, los códigos de conducta para la pesca responsable y las vedas nacionales e internacionales.



El reconocimiento a embarcaciones pesqueras, artes y métodos de pesca, así como la identificación de especies marinas, especies protegidas, los organismos regionales de pesca regionales, operación y funcionamiento de sistema de posicionamiento global, área protegidas, zonas especiales de manejo y áreas protegidas marinas, así como el monitoreo y seguimiento de embarcaciones pesqueras que se realiza en la entidad a través del Centro de Monitoreo Pesquero, fueron los principales temas abordados.



Torrijos dijo que este operativo se realizó como actividad de cierre de capacitaciones del 2020, ofrecido por la Arap al Senan, luego de más de 150 operativos realizados el pasado año, los cuales se intensifican durante los períodos de veda y "precisamente el próximo 1 de febrero inicia el período de veda del camarón".



"Nuestro norte es iniciar una gran jornada de capacitaciones a los estamentos de seguridad para pescadores, con la finalidad de prevenir que por desconocimiento sean sancionados. Hay mucho interés de los pescadores en promover la pesca responsable y, por ello, estamos trabajando en conjunto para fortalecer sus capacidades, que nos permitan contribuir en la eliminación de la pesca ilegal en nuestro país", señaló Flor Torrijos.



Las capacitaciones fueron coordinadas por el capitán Francisco Tajú, sub director nacional de Inspección de la Arap y ofrecidas por biólogos de la entidad: Boris Rivera, Carlos La Casa, Marcia Pérez (de Ordenación Espacial Marina) y por el abogado Gabriel Caballero.

Por otro lado, el pasado 11 de enro, en un operativo realizado entre la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan), se descubrió a dos embarcaciones camaroneras pescando dentro de un área prohibida en la provincia de Coclé.

Las embarcaciones "América" y "San Nicola" fueron detenidas en Antón, no fueron llevadas al puerto de Mensabé debido a su alto calado, por esta razón fueron trasladadas al Puerto de Vacamonte.

El traslado de estas embarcaciones fue realizado por las unidades del Servicio Nacional Aeronaval; la falta cometida por ambas embarcaciones, en donde había 4 tripulantes en una embarcación y 5 en la otra, es pesca en área restringida, a menos de una milla naútica, lo cual no es permitido.

De acuerdo con las autoridades de la Arap, se procederá a abrirle un expediente a estas embarcaciones y su tripulación, además se decomisó del producto pescado de forma ilegal para su respectivo conteo para determinar el monto de las multas que tendrán que pagar.