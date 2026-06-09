Tres disparos con arma de fuego, realizados por sujetos desconocidos, acabaron con la vida de Marcos Junier Melgar Pérez, de 34 años, mientras conducía un vehículo por el sector de Costa del Sol, en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

El ataque armado en contra de Melgar Pérez fue perpetrado alrededor de las 9:40 de la noche del pasado lunes. El ciudadano recibió tres impactos de bala distribuidos en el tórax, la pierna derecha y la pierna izquierda. Aunque fue trasladado en un vehículo de la Fuerza Pública al Hospital Santo Tomás, llegó al centro médico sin signos vitales.

Organismos de investigación informaron que el hoy occiso había sido aprehendido en el año 2022 por el tráfico de 18 paquetes de droga.

Con este hecho de sangre, la provincia de Panamá Oeste acumula 21 homicidios en lo que va del año, registrándose la mayor parte de los casos en el distrito de Arraiján.