Dos ciudadanos vestidos con uniforme estudiantil fueron atrapados la mañana de este martes durante un retén a su salida de la comunidad de Altos de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Según información extraoficial, los jóvenes iban a bordo de un taxi vestidos con uniformes del colegio José Guardia Vega y llevaban armas consigo cuando fueron interceptados.

Todo ocurrió cuando ambos abordaron el taxi y un residente de la zona, junto a un transportista, observó la actitud sospechosa de los jóvenes, lo que los llevó a alertar a la Policía Nacional, quienes los detuvieron a la salida de la comunidad.

El caso pasó a conocimiento de las autoridades judiciales. Mientras tanto, el colegio José Guardia Vega informó que ambos detenidos no son estudiantes del centro educativo.

Se inició el proceso de investigación. Se trató de obtener mayor información por parte de la Policía Nacional, pero no hubo respuesta al respecto.

En las últimas fechas el Colegio José Guardia Vega ha sido protagonista de dos hechos violentos con armas blancas contra dos estudiantes.

Este lunes hubo una reunión de la comunidad educativa con el fin de poner en marcha nuevas medidas de seguridad para proteger a docentes, administrativos y estudiantes.