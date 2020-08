Aumentarán el bono solidario en las provincias de Herrera y Los Santos

Un aumento en la cantidad de bonos solidarios podría darse para la próxima entrega en las provincias de Herrera y Los Santos, anunciaron las autoridades.

Y es que, debido a quejas de moradores de algunas áreas que se quedaban sin el beneficio, se logró que la próxima entrega incluya más bonos principalmente para los distritos cabecera de la región azuerence.

Así lo dio a conocer Israel Rodríguez, coordinador del programa Panamá Solidario en las provincias de Herrera y Los Santos, quien indicó que esta solicitud fue presentada y aprobada.

Aunque no especificó la cantidad de bonos adicionales que se entregarán, Rodríguez manifestó que el beneficio se dará a familias en las que no haya ningún ingreso, ya que el mismo no es para todo el mundo.

"Esto es un paliativo y no una solución, pero para aquellas casas donde no haya ningún otro ingreso", reiteró.

Según dijo, luego de finalizada la pandemia se realizará una rendición de cuentas sobre la transparencia con la que se han entregado los bonos en esta región del país.

Actualmente, la comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, así como la Contraloría General de la República realizan auditorías al programa Panamá Solidario, y han atendido a la fecha 199 denuncias en todo el país.



De este total, solo dos denuncias pertenecen a la región de Azuero, una en Herrera y una en Los Santos, dijo Rigoberto Pitti, encargado del Proyecto de Auditoria Social por parte de la Iglesia Católica.

Un total de 61 quejas han sido atendidas por la Contraloría, principalmente relacionadas con la falta de entrega de los bonos, o bien, la discrecionalidad con que las autoridades hacen la repartición del beneficio, apuntó Pitti.

Se estima que en Herrera, se han entregado más de 2,242 bonos, mientras, en la región de Los Santos se han beneficiado al menos 24,500 familias.

