Denuncian falta de insumos y medicamentos para pacientes de hemodiálisis en Santiago

La falta de insumos y otros medicamentos para el uso de los pacientes con insuficiencia renal que se atienden en la Policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro Social (CSSS) en la ciudad de Santiago de Veraguas, fue denunciada por familiares y las personas con esta dolencia crónica.

Margarita Bonilla, una de las pacientes de hemodiálisis, dio a conocer que los enfermos ya no cuentan con el medicamento que se conoce como heparina sódica.

Indicó que a los pacientes se les está supuestamente suministrando otra que podría obstruirle los catéteres y hasta probablemente coagular la sangre y causarles la muerte.

Damián Ruiloba, director médico en la policlínica Horacio Díaz Gómez, informó que una vez se conoció lo que estaba sucediendo con la falta de insumos, se procedió a realizar la gestión para la consecución de los mismos para que a las personas con insuficiencia renal se les aplique el medicamento.

Ruiloba, aseguró que para las próximas horas los insumos y los medicamentos para los pacientes de hemodiálisis estarán en las instalaciones.

El objetivo será evitar el desasosiego en los pacientes que estaban atemorizados por la carencia de los mismos.

Elvia Quintero, otra de las personas que se atiende por la insuficiencia renal en la mencionada policlínica, dijo que los reclamos se habían hecho desde hace varios días.

No obstante, nadie los escuchó hasta que fue necesario acudir a los medios de comunicación social para que se resolviera este problema ante el riesgo de perder la vida.

Los pacientes también comunicaron que si esta situación nuevamente vuelve a darse, lo más probable es que ellos los enfermos adopten severas medidas de fuerza.

No obstante, no quisieron adelantar por el momento qué tipo de acciones tomarían para que esta falta de insumos y medicamentes no se vuelva a dar.

