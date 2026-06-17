Las condiciones fitosanitarias de los cultivos de piña en las fincas agroexportadoras ubicadas en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, son monitoreadas de cerca por técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con miras a asegurar su comercialización hacia los mercados europeos.

Rigor fitosanitario y estándares internacionales

Los especialistas de la institución evalúan el estado fitosanitario de la fruta con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales.

Estas inspecciones contemplan los siguientes aspectos clave:

Control de plagas: Revisión detallada de los cultivos para confirmar que la producción se encuentra libre de enfermedades que afecten la calidad e inocuidad del producto.

Inspección en plantas: Según un informe del MIDA, personal técnico de Sanidad Vegetal y Agronegocios pasa revista a las plantas empacadoras, verificando el cumplimiento de las normas de higiene, manejo y seguridad alimentaria requeridas para la exportación.

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Durante estas evaluaciones, los técnicos supervisan el cuidado del cultivo y aseguran que las empresas sigan las normativas de BPA y los procesos de trazabilidad, a fin de garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad de la producción.

Cifras de exportación en Panamá Oeste

El dinamismo comercial de la piña chorrerana se refleja en los últimos registros estadísticos de la región:

Balance 2025: Datos de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá indican que, durante el año 2025, Panamá Oeste —principalmente el distrito de La Chorrera— envió a Europa y Estados Unidos más de 28 millones de kilogramos de fruta, lo que equivale a más de 224 mil cajas.

Desempeño actual (Enero - Mayo): Entre los meses de enero a mayo de este año, las exportaciones de fruta fresca desde Panamá Oeste alcanzaron las 359,000 cajas, sumado al despacho de 215 contenedores (con una capacidad de 1,680 cajas cada uno).