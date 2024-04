Falta de lluvias amenaza producción agropecuaria en Azuero

Ya casi termina el cuarto mes del año y todavía en la región de Azuero el clima se mantiene como si estuviera a penas iniciando el verano.

Fuertes vientos, altas temperaturas y pastos completamente secos es parte del panorama en las dos provincias que son parte del llamado Arco Seco, que a la fecha se mantienen sin lluvias.

Y es que tal cual lo previsto, la sequía ha golpeado duramente a los productores agropecuarios de las provincias de Los Santos y Herrera, dejando a muchos al borde de la crisis.

Con el inicio del mes de mayo, la falta de lluvias ha llevado a una situación crítica, poniendo en riesgo los cultivos y la ganadería en la región, según los propios productores.

Los agricultores se enfrentan a la escasez de agua, lo que dificulta el riego de los campos y el mantenimiento de los cultivos.

Además, la falta de pasto ha afectado gravemente a los ganaderos, quienes luchan por mantener a sus animales alimentados.

Según los productores, a pesar de prepararse desde fines del año pasado, enfrentar la situación ha sido difícil, ya que los ríos y quebradas prácticamente están secos.

Juan Delgado, productor santeño, indicó que ven con preocupación el descenso del caudal del ríos, mientras que otros prácticamente se han secado.

“Los vientos no ayudan tampoco y vemos que el tiempo pasa y no hay señales de lluvia, el paro está agotado y si no nos hubiéramos preparado ya estaríamos enfrentando muerte de reses”, aseguró.

Varios rubros agrícolas como tomate y maíz, propios de esta región del país, han enfrentado pérdidas.

De allí que los productores esperan acciones contundentes por parte de las autoridades del sector agrícola, para evitar mayores afectaciones.

