Familiares de Stefannie Rodríguez indican que investigador privado no es pagado por ellos

Ante un anuncio publicado y pagado en redes sociales donde un investigador privado solicita a la población información sobre el caso de la joven empresaria Stefannie Rodríguez, asesinada y abandonada en el sector de Brazo de Gómez, en Las Lomas, en David. Familiares de la joven indicaron desconocer a este investigador.

Ilich Enrique León Saldaña, esposo de Rodríguez, dijo que le ha llamado la atención este anuncio en las redes sociales, donde esta persona a quien desconocen este pidiendo información del caso y que solo le parece que busca desviar la investigación.

"Al ver este anunció llamé a esta persona y me dijo que el trabajo que realiza es para quien le está pagando, sin dejarme saber para quién trabaja, lo que sí estamos claros es que no es de nuestra parte, no es de parte de la familia de Stefannie, nos queda claro que buscan desviar la investigación" expresó Saldaña.

En el anuncio dirigido a la población y colocado en algunas redes sociales, aseguran que buscan saber la verdad de lo ocurrido. "Es de nuestro interés que salga a relucir la verdad con lo ocurrido con la joven Stefannie, solicitamos a todo aquel que tengan algún tipo de información relevante de la misma, favor comunicarse con Moisés Pérez, investigador privado". El mensaje que va acompañado del número de celular, también deja claro que la información que reciban es confidencial.

Este anunció ha causado opiniones encontradas en redes sociales, algunos aseguran que con esto solamente se busca victimizar al único aprehendido conocido como "el árabe" y lo más probable es que sea de ese lado que le estén pagando.

Mientras tanto, otros señalan que se busca llegar a la verdad del porqué fue asesinada está joven chiricana.

Y por último, hay quienes expresaron que independientemente quien pague el investigador, es a favor de conocer la verdad.

Este medio responsablemente se contactó con el investigador privado Moisés Pérez, quien aseguró buscar únicamente la verdad.

"Trabajo para un bufete de abogados, no soy de Chiriquí, pero todas las semanas viajo a esta provincia, pero lo único que busco es la verdad de los hechos y una persona que sea responsable de lo sucedido, no hay objetividad por parte del Ministerio Público. Queremos que se sepa la verdad y que se le dé una respuesta a los familiares y a la población chiricana" expresó el investigador.

El próximo viernes 13 de mayo ha sido fijada la fecha de audiencia, para la imputación de nuevos cargos a Ahmed Hisham Ahmed por el delito contra la Vida e Integridad Personal (Femicidio) en perjuicio de Stefannie Rodríguez, una joven empresaria chiricana.

