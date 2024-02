Hospital de Colón se mantiene el alerta verde por carnaval

El Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero se mantiene en alerta verde por motivo de los días de carnaval, para lo cual se ha reforzado el personal de salud que atiende en el cuarto de urgencias en este nosocomio, ante cualquier emergencia.

Este hospital es administrado por la Caja de Seguro Social y tiene una población de responsabilidad que supera los 200 mil habitantes.

La alerta verde en el caso del hospital inició desde el viernes 9 de febrero a las 12 del mediodía y culmina el miércoles 14 de febrero, las 7:00 a.m.

Milton Alvear, director médico del hospital informó que se cuenta con personal especializado, 23 médicos, 21 enfermeras, 19 técnicas de enfermería, cuatro camilleros y cuatro aseadores.

Indicó que ellos cuentan con 17 camas para adultos en urgencias, 8 camillas y 15 poltronas para hacer frente a estos días de alerta verde, decretado por la CSS.

Detalló que ellos también cuentan con los insumos y medicamentos disponibles para hacer frente a estos días, en la que se incluye el servicio de ambulancia.

El galeno recomendó a las personas que utilicen el servicio a las urgencias que son notorias, y a la población que se cuide, como no conducir cuando se ingiere licor, además no exponerse a comprar comida en lugares que no tienen registro sanitario.

Además de protegerse de los rayos solares con el uso de protectores.

