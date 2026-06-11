Intensifican las requisas en centros penitenciarios tras fuga masiva

Continúan las requisas en las cárceles del país tras la fuga de casi 200 reos a inicios de mes; el operativo policial se trasladó ayer, jueves, a las provincias de Colón y Chiriquí, incautando armas de fuego, sustancias ilícitas, celulares y otros artículos prohibidos.

Estas diligencias, según las autoridades, buscan fortalecer el control penitenciario y evitar que desde estos centros se desarrollen actividades delictivas, por lo que no se descarta que haya más acciones de este tipo en otras instalaciones.

Reiteraron que la operación "Cerrojo" forma parte de una serie de estrategias interinstitucionales que pondrán en marcha para mitigar los factores de riesgo en las cárceles.

La Policía, recientemente, aumentó a 2,000 dólares la recompensa para quienes tengan información de los 20 evadidos del centro penitenciario La Joyita que aún no han sido recapturados.

Los prófugos cumplían condenas por delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio, robo, pandillerismo, posesión ilícita de armas de fuego, entre otros.

Las unidades policiales, en dichas diligencias, han recapturado a 175 privados de libertad; sin embargo, se mantienen las operaciones de búsqueda tanto en el perímetro cercano al centro como en el resto del país con el propósito de localizar hasta el último evadido.

Los residentes de Las Garzas, por su parte, se mantienen alerta y han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a las escuelas hasta que las autoridades den con su ubicación.'

177

millones de dólares costará la construcción de una nueva cárcel en la provincia de Herrera. 3,000

privados de libertad, capacidad del centro penitenciario licitado por el Ministerio de Gobierno.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reiteró a la ciudadanía que harán lo necesario para garantizar su seguridad y pidió a los reos entregarse; de lo contrario, sentirán el peso de un Estado desafiado.

El Ministerio de Gobierno, esta semana, inició el proceso de licitación para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la provincia de Herrera, cuya capacidad es de 3,000 detenidos y contará con 3 anillos de seguridad.