Equipadas con machetes y desmalezadoras, unas 100 personas iniciaron los trabajos de limpieza y desmonte en 1.5 kilómetros de la isleta central de la carretera Centenario, desde el distrito de Arraiján con dirección a la ciudad capital.

Semanas atrás, la alcaldía de Arraiján había convocado a ciudadanos de este distrito para que se sumaran a esta tarea de limpieza, logrando inscribir a 500 personas.

La jornada de trabajo contempla un incentivo de $25.00 a cada participante, financiado por la alcaldía de Arraiján. Dentro del grupo de trabajo había incluso mujeres.

Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, informó que la intervención en esta zona forma parte de las acciones de recuperación y mantenimiento de espacios públicos.

En esta primera fase, se intervienen aproximadamente 1.5 kilómetros, mediante labores de remoción de maleza y recolección de desechos sólidos que representan un riesgo para quienes transitan diariamente por esta vía.

Peñalba indicó que los trabajos de limpieza se extenderán a lo largo de ocho kilómetros de la isleta central de esta carretera.

Con esta acción también se busca prevenir accidentes, promover un entorno más seguro, limpio y ordenado para todos.

“Esto no es solo una limpieza, es un cambio de mentalidad”.

“Estamos recuperando espacios que son de todos y demostrando que, cuando trabajamos juntos, podemos transformar Arraiján”.