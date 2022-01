La celebridad de Palo Seco

"Estoy muy orgullosa de mi mamá", comenta Jenifer del Carmen Vega González, mientras entrevistan a su madre, María del Carmen González, quien desempeña el cargo de técnico en la Asociación Agropecuaria de Pesca y Ecoturismo de Palo Seco (Aapeps) en Mariato, provincia de Veraguas.

La señora Carmen es una especie de celebridad dentro de la comunidad, porque se encarga de recibir y limpiar todo el pescado y marisco que los pescadores de la zona llevan para la venta. Constantemente, sus compañeros bromean -con respeto- sobre lo buena que es con los cuchillos, por lo que repiten que "hay que tenerle miedo"; Carmen solo ríe y admite que es un trabajo duro, pero que le apasiona.

"Mi hija siempre me dice: mamá, yo estoy orgullosa de ti, porque es un trabajo bastante duro, pesado para una mujer, pero lo sé llevar como debe ser", cuenta Carmen, que era ama de casa antes de comenzar con la Aapeps en el 2012.

La Aapeps, donde trabaja Carmen, forma parte del proyecto "Promoviendo la Igualdad de Género en Organizaciones Pesqueras del Golfo de Montijo", impulsado por Fundación MarViva Panamá, la Unión Europea y la Fundación para el Desarrollo de la Provincia de Veraguas (Fundeprove), que les fortalecen como actores de gobernanza y desarrollo para la inclusión social, la sostenibilidad marina y la prosperidad con igualdad

"Yo amo mi trabajo. No me importa si tengo que pasar una hora después del horario o antes, después de que todo el mundo quede complacido yo estoy feliz", dice.

Al principio, Carmen no conocía todo de la actividad, pero al pasar el tiempo fue aprendiendo, y ahora es la que decide si el producto está o no en condiciones para la venta, por lo que está pendiente de si llega caliente, con el ojo rojo, o con las agallas blancas...por lo que conversa con los pescadores y les propone que inviertan un poco más en hielo para mantener mejor el producto y no sea pérdida para ambas partes..

La tarea no es nada fácil. A veces el área donde trabaja Carmen se inunda en pescado; hay meses donde reciben hasta 25 mil libras de pescado en un día, por lo que en ocasiones necesita ayuda; una experiencia que ya ha vivido su hija Jenifer, porque le ha tocado ayudar; aunque asegura que su mamá no tiene comparación.

"Las personas que toman este cargo, yo les digo lo grandioso que es, desde aquí empieza todo lo bueno: mantener todo fresco, limpio... mi mamá es una mujer muy ordenada con sus cosas y la persona que venga después, tiene que ser casi igual o mejor, pero ninguna como mi mamá".

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, proporcionan alimentos, nutrición y son una fuente de ingresos para unos 820 millones de personas en todo el mundo, mediante su recolección, procesamiento, comercialización y distribución.

Carmen (al fondo) algunos miembros de la Aapeps.

Palo Seco, Mariato, Veraguas.