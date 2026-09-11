La necesidad de expandir la red eléctrica, "zonas oscuras", fluctuaciones de voltaje y una "malísima" calidad del servicio fueron expuestas por miembros de 40 organizaciones durante la realización del Foro Provincial de Consulta del Plan Energético Nacional 2026 a 2040, realizado por la Secretaría Nacional de Energía en Panamá Oeste.

La gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Marylin Vallarino, expuso la situación de varias comunidades que aún viven a oscuras en el distrito de Capira, una situación que limita además la instalación del servicio de internet en centros escolares.

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Planteó la necesidad de expandir la red eléctrica hacia estas zonas o la ejecución de proyectos de electrificación rural.

Aunque la situación no se limita al distrito de Capira. En la comunidad de Cerro Viento, corregimiento de Sorá, distrito de Chame, 25 familias llevaban cinco décadas sin electricidad. Los residentes han presentado solicitudes a diferentes gobiernos para conseguir un proyecto de electrificación rural, aunque sin respuesta.

Juan Antonio Ledezma, miembro de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste, dijo que para el sector comercial son insostenibles económicamente las pérdidas a causa de los apagones eléctricos que en ocasiones se extienden por varias horas.

Abordó además el problema que enfrentan las micro y medianas empresas al solicitar la reconexión de la energía, lo cual suele demorar más de tres días. Con esta práctica se afecta a un sector que aporta el 80% de la empleomanía en el país.

En tanto que representantes de los municipios de la provincia de Panamá Oeste, plantearon la necesidad de contar con un instrumento legal que obligue a las distribuidoras de energía a instalar luminarias en áreas en donde por razones de seguridad así se requiera.

Alertaron además sobre luminarias sin mantenimiento y postes dañados, además de notas enviadas a la empresa distribuidora que siguen sin respuesta.

Rodrigo Rodríguez, Secretario Nacional de Energía, dijo que el objetivo de los foros es construir un Plan Energético Nacional 2026 a 2040, con los aportes de todos los sectores. Todos los comentarios, críticas y propuestas son bienvenidos, indicó.

Dijo además que en Panamá Oeste los participantes en el foro han centrado sus aportes en la necesidad de mejorar la calidad del servicio y la existencia de poblados sin acceso a la electricidad.