MIDA impulsa huertos urbanos en Aguadulce

Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y promover prácticas sostenibles, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Regional de Coclé, dio inicio a la primera jornada de establecimiento de huertos urbanos en la comunidad de Pocrí de Aguadulce. La iniciativa busca integrar a las familias en la producción de alimentos saludables y en el cuidado del medio ambiente.

La actividad se desarrolló en coordinación con la Junta Comunal de Pocrí, la Agencia de Servicios de Extensión Agropecuaria de Aguadulce, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y moradores del sector, quienes unieron esfuerzos para impulsar la producción local mediante técnicas amigables con la naturaleza.

Durante la jornada, se incentivó la creación de huertos orgánicos, fomentando el uso de buenas prácticas agrícolas, la conservación de los suelos y el cultivo de productos frescos para el consumo familiar y comunitario. Este enfoque busca garantizar alimentos de calidad y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los desafíos ambientales.

El acompañamiento técnico estuvo a cargo de la Secretaría Técnica del MIDA, la Coordinación de Agricultura y personal especializado de la Agencia de Extensión Agropecuaria, quienes ofrecieron orientación sobre manejo de cultivos, técnicas de producción sostenible y estrategias para mejorar el rendimiento de los huertos.

Los participantes recibieron capacitación práctica, lo que les permitirá replicar los conocimientos adquiridos en sus hogares y comunidades. De esta manera, se promueve la agricultura urbana como una herramienta de desarrollo social y económico, además de contribuir a la reducción de la huella ambiental.

La iniciativa también refuerza la importancia de la agricultura familiar, considerada un pilar fundamental para el abastecimiento de alimentos y el fortalecimiento de la economía local. Con estas acciones, se busca que las comunidades tengan acceso directo a productos frescos y nutritivos.

El MIDA reafirmó su compromiso de seguir apoyando proyectos comunitarios orientados a la producción sostenible, la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias panameñas.