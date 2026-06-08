MIDA intensifica control de murciélagos hematófagos en Colón para prevenir la rabia selvática

La protección de la salud animal y humana exige acciones constantes. Bajo esa premisa, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de su regional de Colón, ejecutó una jornada intensiva de captura y control de murciélagos hematófagos, especie considerada el principal reservorio natural de la rabia selvática.

Durante los días 2 y 4 de junio, los equipos técnicos lograron 17 capturas, en las que se atraparon 241 ejemplares. Tras aplicarles el tratamiento correspondiente, los murciélagos fueron liberados siguiendo protocolos internacionales de manejo y control, garantizando un equilibrio entre la prevención sanitaria y el respeto a la fauna silvestre.

Estas labores buscan disminuir la población de hematófagos, al ser los principales transmisores de la rabia selvática. Esta enfermedad representa una amenaza directa para la producción pecuaria y la salud pública, por lo que estas acciones previenen brotes que puedan afectar al ganado y generar pérdidas económicas en las explotaciones rurales.

En este sentido, el médico veterinario Francisco Mitre explicó que la prevención es clave. Según el especialista, estas jornadas permiten disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad, protegiendo tanto a los animales como a las comunidades que dependen de ellos.

Asimismo, la iniciativa minimiza el riesgo de contagio a las personas. Dado que la rabia es una zoonosis, el control de estos murciélagos se convierte en una medida de seguridad integral que reduce la circulación del virus en la fauna silvestre y evita la posibilidad de transmisión en áreas rurales.

La jornada contó con la participación de técnicos de la Coordinación de Salud Animal, así como personal de las agencias Central, Nuevo Tonosí, Palenque, Lago Gatún y Río Indio del MIDA en Colón, quienes trabajaron de manera articulada para cubrir distintos sectores de la provincia.

De esta manera, se refuerza la vigilancia epidemiológica y la protección del patrimonio pecuario nacional, fortaleciendo la confianza de los productores en las instituciones y garantizando la continuidad de la producción agropecuaria en condiciones seguras.