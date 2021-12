Millonaria es la deuda en pago de tasa de aseo de clientes residenciales y comerciales en Colón

Un total de 20 millones de dólares en concepto de pago de tasa de aseo adeudan los clientes residenciales y comerciales a la empresa recolectora Aguaseo en el distrito de Colón, situación que data de más de 10 años.

Tanisha Lay, directora comercial de la empresa Aguaseo S.A., hizo un llamado a los usuarios a que se acerquen a ponerse al día con la compañía.

No obstante, aclaró que la recolección, por ejemplo, se realiza en la ciudad de Colón, pero a las pocas horas, las personas vuelven a arrojar los desechos “y pareciera que no se hace el trabajo de recolección, pero son los usuarios que no la desechan en los horarios dispuestos para ello”.

Esta empresa está encargada de recoger la basura en los 15 corregimientos que componen el distrito de Colón, desde hace 20 años.

No obstante, para el representante del corregimiento de Cativá, Iván Archibold, "hay que revisar el contrato de concesión con la empresa Aguaseo", toda vez que es insoportable la acumulación de basura en su comunidad.

Según Archibold, como se esperaba para este mes de diciembre, se produce una crisis con la recolección de los desechos sólidos en el distrito de Colón.

“Hay que tomar medidas... busquemos otra empresa que pueda hacer el trabajo”, sentenció Archibold.

Para Jorge Domínguez, representante suplente del corregimiento de Nuevo San Juan, todas las comunidades del distrito, tienen el mismo problema.

“Las comunidades nos achacan la culpa de la no recolección de la basura, las juntas comunales tratamos de dar un paliativo, sin embargo, esta no es nuestra responsabilidad”, sostuvo Domínguez.

En reciente reunión convocada por el Consejo Municipal de Colón, Arturo Alfonso, representante de Salamanca, instó al Departamento de Ornato y Aseo a sancionar a aquellas personas que incumplan con la correcta disposición de la basura.

