Minsa interviene escuelas y capacitará a agricultores tras casos de hantavirus en Montijo

Dos casos confirmados de hantavirus en el distrito de Montijo han encendido las alarmas de las autoridades de salud en la provincia de Veraguas. Ante el riesgo de propagación, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud (Minsa) desplegó una serie de intervenciones urgentes en planteles educativos, áreas agrícolas y centros médicos de la región.

Como primera medida de choque, las autoridades sanitarias inspeccionaron el IPT Jaime Melamed Avilés. En conjunto con la dirección del colegio, se evaluaron las condiciones estructurales y del entorno escolar para dictar lineamientos estrictos que mitiguen el riesgo de infestación por roedores, principales transmisores de la enfermedad.

La intervención también incluyó reuniones de emergencia con líderes comunitarios y autoridades locales para unificar estrategias de concienciación y frenar el avance del virus en las zonas más vulnerables de la costa montijana.

Blindaje médico y foco en el sector agrícola

Para asegurar un diagnóstico temprano que pueda salvar vidas, el personal médico del Centro de Salud Reverendo Ricardo Velasco Ordóñez recibió una capacitación especializada en manejo clínico y vigilancia epidemiológica de casos sospechosos.

El plan de contingencia se extenderá con fuerza durante los próximos días. Personal de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) se trasladará a los diferentes corregimientos de Montijo para capacitar directamente a los agricultores, un sector considerado de alto riesgo debido a su constante exposición en el campo.

Síntomas comunes del hantavirus:

Si presentas alguno de estos signos, el Minsa recomienda acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana y evitar la automedicación:

Fiebre alta y malestar general.

Dolores de cabeza y musculares intensos.

Dificultad para respirar (en fases avanzadas).

El epidemiólogo regional, George Edwards, hizo un llamado a la población a mantener la calma, pero a ser extremadamente rigurosos con la higiene en los hogares, evitando acumular basura o almacenar granos al aire libre que sirvan de alimento para los roedores.

​Medidas clave de prevención en el hogar y campo incluye limpieza de entornos: Mantener los patios, viviendas y alrededores limpios, libres de maleza, basura y objetos en desuso.

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​Hermeticidad: Almacenar alimentos, agua y granos (incluyendo comida para animales) en recipientes cerrados y herméticos.

​Control de accesos: Sellar agujeros y grietas por donde puedan ingresar roedores a las casas.

​Limpieza segura: Antes de limpiar áreas cerradas que hayan estado deshabitadas, se deben ventilar, humedecer previamente con una solución de agua y cloro, y utilizar guantes y mascarilla. Evitar barrer en seco para no levantar polvo contaminado.

