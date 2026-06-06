Mop entrega nuevo puente de Ribazo en Coclé: Obra que supera el millón de dólares

A un costo de B/.1,096,846.88, el Ministerio de Obras Públicas (Mop) concluyó los trabajos de construcción del nuevo puente vehicular de Ribazo sobre el río Zaratí, en la provincia de Coclé.



El puente vehicular cuenta con una longitud de 45.72 metros (150 pies), doble vía de circulación y dos pasarelas peatonales.

José Luis Andrade, ministro de esta cartera, informó que la obra fue ejecutada con personal, materiales y equipo de la institución, permitiendo mejorar la conectividad y la movilidad de las comunidades del norte de Penonomé.

Según datos del Mop, el nuevo puente beneficia a más de 10 mil personas de las comunidades de Ribazo, La Sonadora, Santa Rosa y sectores aledaños.

Andrade indicó que los más beneficiados con estas obras son las personas que diariamente se trasladan hacia centros educativos como la Escuela La Sonadora, centros de salud y a llevar a cabo actividades comerciales y agrícolas.

Previo a la construcción del puente, las comunidades de esta región dependían de una estructura peatonal limitada para el tránsito vehicular.

“Hoy entregamos una infraestructura moderna, segura y funcional, diseñada para mejorar la movilidad y brindar mayores oportunidades a las comunidades del norte de Penonomé”, expresó el titular del Mop.

Los trabajos en este puente incluyeron la construcción de estribos, instalación del puente modular y rehabilitación integral de los accesos.

Como parte de los trabajos finales, se realizaron labores de aplicación de doble sello asfáltico, garantizando mayor durabilidad de la vía y mejores condiciones de seguridad para los usuarios.