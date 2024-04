Motorizados muertos fueron impactados por un vecino y amigo

El trágico accidente ocurrido la madrugada del domingo en el sector de Cerro Quema, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, conmovió a los vecinos de esta comunidad.

Resulta ser que además de los dos jóvenes fallecidos, la persona señalada como responsable de este trágico hecho, era de la misma edad, y también vecino de las víctimas.

Los fallecidos en este accidente son Francisco Domínguez Cortés y Fidel Alberto Robles, ambos de 24 años de edad, quienes transitaban en moto, cuando fueron impactados por un vehículo sedán color blanco.

El auto era conducido por Roderick Bustamante, también de 24 años, vecino de las víctimas.

Los tres jóvenes eran conocidos, pues vivían muy cerca y además habían crecido juntos, en el mismo lugar, se pudo conocer.

Bustamante, tras ser aprehendido el domingo, e ir a una audiencia de control de garantías este lunes, fue imputado en calidad de autor por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo agravado, en perjuicio de los motorizados.

Tras la audiencia, en la que se pudo ver al conductor visiblemente afectado, se le decretó la medida de depósito domiciliario y el uso del brazalete electrónico a solicitud del Ministerio Público.

Sin embargo, se pudo conocer que esta medida no será cumplida en su domicilio registrado, si no en una residencia en Las Tablas, para que no estuviese cerca de donde vivían ambos fallecidos.

El hecho se dio a eso de las 2:30 de la madrugada del domingo, y extraoficialmente se conoció que el conductor del vehículo marcó 49 en la prueba de alcoholemia.

Esto, según el reglamento del tránsito, califica como embriaguez comprobada.

