Panamá

Padres de familia exigen culminación de obras en colegio de Los Pozos en Herrera

Según los padres de familia, no tienen respuesta alguna sobre la continuidad de los trabajos, mientras que actualmente no se ve avance ya que no hay obreros actualmente en el proyecto.

Al inicio del año escolar, ya se han registrado protestas en Herrera. Foto: Thays Domínguez