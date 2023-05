Piden a la ATTT reanudar el servicio de en La Arenosa

Durante los tres últimos años residentes de La Arenosa, corregimiento de Iturralde en La Chorrera, han reclamado en vano a la autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la reanudación del servicio de transporte público hacia este sector.

La demora de la ATTT en atender el requerimiento de los usuarios del transporte de esta zona está afectando la actividad turística en la zona, además genera mayores gastos a la población.

Los autobuses solo llegan hasta el poblado de Cerro Cama, corregimiento de Amador, ubicado a más de 6 kilómetros de La Arenosa, una distancia que es cubierta a pie por los pobladores.

Los intentos de la población por introducir un vehículo que cubra la ruta entre Cerro Cama y La Arenosa, han fracasado por la oposición de la prestataria del servicio.

Pese a ello, dijo Rosa Ibarra, residente en La Arenosa, existe una ‘Chivita pirata’ (transporte pirata) que cobra un dólar a los estudiantes, mientras que la tarifa del servicio de taxis es de $5.00.

Agregó que, aun cuando el estado de la carretera no es el mejor, es posible transitar hasta La Arenosa, no obstante los directivos de la prestataria no brindan mayor información.

La actividad turística en La Arenosa, un poblado que colinda con el lago Gatún, también está afectada por la falta de transporte y por el mal estado de la carretera.

Unas 40 personas dedicadas a trasladar turistas a la Costa Abajo de Colón, para realizar recorridos por las islas, además de actividades de pesca deportiva, tienen meses ‘parados’.

Por parte de la prestataria de la ruta se in formó que en las condiciones en que se encuentra la carretera resulta difícil prestar el servicio, considerando además los gastos en la reparación a los que deben hacerle frente y que no se compensa con el costo del pasaje.

