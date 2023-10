Presentarán recurso de anulación de condena para exsacerdote

El próximo 13 de octubre a las 9:30 de la mañana en la sede del Sistema Penal Acusatorio del órgano Judicial con sede en Chiriquí se realizará la audiencia para la sustentación al recurso de nulidad presentado por el abogado defensor Humberto Serrano.

Serrano es el defensor del exsacerdote Arístides Otero, a quien se le impuso una sentencia de 30 años por los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en la modalidad de violación agravada, actos libidinosos y exhibicionismo obsceno en perjuicio de un menor de 5 años.

Mediante una nota firmada por la directora de la Oficina Judicial de Chiriquí, Aracelly Alzamora se emitió la notificación a las partes al vencer el termino para la respectiva oposición al recurso de anulación, fijándose la fecha de audiencia.

El defensor del exsacerdote Arístides Otero, Humberto Serrano Levi señaló que demostrará ante los jueces los elementos de convicción que demuestran porque se debe dar la nulidad.

Destaca que dentro del proceso el tribunal que emitió la sentencia no ha podido comprobar los delitos que se le formularon a su cliente.

Señaló que por el momento no entrará en detalles de los aspectos que no se debieron considerar al utilizar peritos no idóneos al momento que se practicaron las diligencias.

Precisó además que el informe forense realizado al menor es claro en señalar que el niño no fue abusado sexualmente.

La sentencia contra el exsacerdote se dio a conocer el viernes 18 de agosto donde el Tribunal de Juicio integrado por los magistrados María Ángel Polanco, María De Los Ángeles De Gracia y José Rafael Hernández estableció la dosificación de la pena por cada uno de los delitos a los que fue condenado.

El tribunal fijó en su momento 12 años de prisión por el delito de violación agravada, 12 por exhibicionismo y 6 años por actos libidinosos.

Los hechos contra el Otero iniciaron en el mes de octubre de 2021, cuando la madre del menor presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!