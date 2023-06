Solicitan la Nulidad del Caso New Business

La defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli solicita y exige la nulidad del caso New Business, con fundamento en hechos y derechos reconocidos del principio de especialidad y declarados por la propia Juez Baloisa Marquínez y ratificado por los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen, dentro de la misma causa.

"Al respecto, la administración de justicia ha declarado que al exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal le ha asistido el derecho reconocido como Principio de Especialidad, durante el periodo comprendido desde el 11 de junio de 2018 al 17 de febrero de 2020; periodo dentro del cual no podía, ni debía ser investigado por otra causa distinta a la señalada en su proceso de extradición, es decir, por el caso conocido como caso pinchazos. No obstante, durante este periodo el exmandatario fue investigado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y ahora procesado con el cúmulo de actuaciones ilegales e ilícitas, realizadas en el periodo vedado para ello", argumenta la defensa de Martinelli.

La defensa técnica del exmandatario ha solicitado a la juez la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones realizadas por la fiscalía encargada de la investigación, para el periodo comprendido desde el 11 de junio de 2018 al 17 de febrero de 2020, ello fundamentado en derechos de rango Constitucional y a su vez de naturaleza legal, invocando y exigiendo la garantía que debe tener todo ciudadano a una Tutela Judicial Efectiva.

"La Juez Baloisa Maquínez, de acuerdo al Artículo 1227 del Código Judicial, en concordancia con el Artículo 1947 lex cit, tiene que resolver la acción constitucional presentada por la defensa técnica del señor Ricardo Martinelli Berrocal, antes de dictar sentencia. Una vez existe en el proceso un reconocimiento de un derecho vulnerado (tutela judicial), inmediatamente, debe aplicarse la consecuencia jurídica correspondiente (efectiva), como lo sería una nulidad, una medida de protección, la reparación del daño, la absolución, etc.", aseguró la defensa.

New Business, entre mentiras e ilegalidades

La enseñanza que ha quedado del caso New Business es el hecho de cómo el Ministerio Público (MP) se atrevió, sin tener ningún tipo de consecuencias, a manifestar que no pudo cumplir su obligación de presentar a los testigos protegidos en juicio, para perjudicar a su contraparte, así lo aseguró el abogado Carlos Carrillo.

Sin dudarlo, el letrado comentó que la juez tercera liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez no podrá tomar en cuenta para su sentencia ninguno de los testimonios de los testigos protegidos que no comparecieron al juicio, para no ser contrainterrogados por los defensores.

Carrillo se pregunta qué va a hacer la juez para poder tomar un fallo, en donde se le diga que tiene que tomar en cuenta a los dos testigos protegidos, "si están haciendo el ridículo".'

40%

dice el MP que tiene de las acciones de Grupo Epasa, las cuáles no existen. 14

personas fueron levas a juicios por declaraciones de los testigos protegidos de este caso.

"Yo estoy muy seguro de las consecuencias procesales de la actuación del Ministerio Público (MP), no tan solo de este fiscal (Emeldo Márquez), sino del propio Ministerio Público", aseguró el defensor del precandidato por el Partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli Berrocal.

Comentó que frente a esto, ya quedará en manos del procurador interino, Javier Caraballo, tomar o no la profilaxis del caso, "porque el sistema se ha debilitado con la burla del manejo de estos expedientes".

El letrado argumentó que si el espectáculo circense de quitarse la capucha en el Sistema Penal Acusatorio, por un testigo protegido, "ya estábamos al límite de la tolerancia estomacal, esto lo trascendió. Creo que ha sido una afrenta que la juez va a tener que tomar en consideración y no contaminarse".

Lamentable

Carrillo calificó de lamentable que en Panamá se siga con la persecución en contra de Ricardo Martinelli.

"Si me preocupan ciertas circunstancias de antejuicio o de prejuicios, porque Ricardo Martinelli ha sido el único que ha ido a dos juicios por una misma causa y salió libre, es el único que ha sido acusado sin imputación y aquí no hay una certeza de la Corte Suprema de Justicia en decir, claramente que eso no es posible", afirmó.

Además de esto, argumentó que Ricardo Martinelli vino a Panamá con garantías como el Principio de Especialidad y nunca se lo han querido respetar.

"No me importa que tuviera una garantía, yo traigo un paquín o una cómica y digo que ya no la tiene coyunturalmente, hasta que un Estado de Derecho se lo reconozca", dijo.

MP le mintió al país

Por su parte, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), indicó que la Fiscalía le mintió al país, al decir que estaban haciendo un acuerdo y que el testigo Henry Mizrachi y otros, les estaban entregando el 40% de las acciones de Grupo Epasa al Estado.

Ante esto, Vallarino comentó que la sociedad de la cual al Estado supuestamente le entregaron unas acciones de Grupo Epasa no existe, las mismas están disueltas desde el año 2017.

"Usted no puede ser dueño de una acción si la compañía no existe. El Estado ha terminado estafado y perdonando a un montón de gente en este proceso. Yo quiero ver si ellos, con ese papel que le dieron tan siquiera, pueden llegar a una junta de accionistas".

Agregó que el MP le ha dicho al país que ellos tienen el 40% de Epasa, a través de dos sociedades que no existen, las cuales fueron disueltas en 2017, pero que Henri Mizrachi les llegó con certificados de acciones que no existían.

En cuanto al tema de los testigos protegidos, Vallarino afirmó que los fiscales y la juez del caso saben que son Riccardo Francolini y Henri Mizrachi Cohen.

