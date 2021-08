Previenen trabajo infantil en Chiriquí ante el inicio de la zafra de café

Ante el inicio de la zafra de café en el mes de septiembre en los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento en la provincia de Chiriquí, las instituciones que ejecutan acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil en Chiriquí se reunieron para coordinar y establecer acciones que eviten que menores de edad participen en esta actividad.

Las autoridades coordinaron un cronograma de las próximas gestiones que van a realizar en las áreas de la zafra café, en especial en los distritos de Boquete y Renacimiento.

Hermenegildo Baker, director regional de Trabajo en Chiriquí, señaló que se trabajará en equipo para realizar acciones articuladas en disminuir este flagelo.

“La temporada de colecta de café en la provincia representa la contratación de un número significativo de mano de obra indígena para estas tareas, razón por la cual nos mantendremos vigilantes de la presencia de menores en estas zonas; sin embargo, también continuaremos sensibilizando sobre el tema entre la comunidad productora de este grano y sus trabajadores”, acotó el funcionario.

Agregó que el objetivo es que los propios caficultores puedan sumarse a esta lucha en cumplimiento al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado por Panamá en el año 2000 y que prohíbe la contratación de menores en actividades agrícolas.

Solo el año pasado fueron detectados seis menores realizando actividades de cosecha en una finca ubicada en la comunidad de Miraflores en el distrito de Renacimiento.

El director del Ministerio de Trabajo señaló que no se puede dar tregua a este tipo de actividad que no está permitido, pese a que algunas familias indígenas no quieren aceptar esta decisión.

Finalmente, señaló que el Mitradel viene trabajando a través de la Dirección Contra del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente, quienes realizan operativos en las diferentes zonas agrícolas de la provincia.