Salió del distrito de Boquerón en Chiriquí hacia Merca Panamá y desapareció

Familiares de Diógenes Cabrera Valdez están preocupados luego de transcurridos 33 días y desconozcan su paradero, luego de que saliera de su residencia en el distrito Boquerón, provincia de Chiriquí.

Los primeros informes indican que Diógenes salió de Chiriquí hacia Merca Panamá, donde le habían ofrecido trabajar.

Sin embargo, ha pasado más de un mes y desconocen donde pueda estar.

Hilario Cabrera, padre del desaparecido, dijo que su decisión de recurrir a los medios es porque no han recibido respuesta de las autoridades y ya están desesperados por saber dónde está su hijo.

"No sabemos si está bien o no, hemos decidido acudir a los medios para recibir una respuesta, ya que las autoridades hasta ahora no han dicho nada, pido que nos den una respuesta pronto", expresó el padre.

Por su parte, María Cabrera, hermana del desaparecido, pidió a la ciudadanía que de observar la fotografía del joven, les ayuden a encontrarlo brindandoinformación al teléfono 6402-5484.

"Lo vinieron a buscar para ir a trabajar a Merca, de allí pasaron unos días y el jefe llamó para preguntar si mi hermano había regresado a Chiriquí, expresó la hermana.

Agregó que "es allí cuando aún más nos preocupamos porque pensamos que estaba trabajando, pero su jefe nos dijo que no, que debería haber regresado a casa".

Los familiares del joven aseguran que esto nunca había pasado con él, es una persona que avisa dónde está, nunca se va sin decir nada, no ha llamado, ni nada.

Se conoció por parte de la familia que existe una denuncia en La Chorrera, interpuesta por el hermano del desaparecido.

