Se incrementan los operativos de recolección de basura en Colón

La empresa recolectora Aguaseo S.A., encargada de la recolección de los desechos en el distrito de Colón mantiene un operativo denominado “Navidad 025”, mientras la alcaldía de Colón anunció limpieza en diferentes puntos, iniciando en el corregimiento de Cristóbal Este.

La compañía recolectora el operativo está enfocado en la recuperación de puntos de acumulación de desechos.

En esta ocasión, las labores se concentraron en el casco de la ciudad, y continuarán a lo largo de la vía Transístmica y otros sectores de Colón.

En estas labores participa personal operativo con el apoyo de equipo pesado, incluyendo camiones tipo volquete y una retroexcavadora. De manera paralela, los camiones recolectores mantienen la ejecución de las rutas programadas.

Se le recomienda a las personas no arrojar basura en lotes baldíos, isletas, cunetas, parques, calles ni avenidas,

Por su parte, la alcaldía de Colón con el apoyo de líderes comunitarios impulsan jornadas de limpieza en Cristóbal Este como la comunidad de Villa del Caribe.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con el líder comunitario Johnny Valencia, busca mantener las vías, zanjas y áreas públicas despejadas de basura y desechos voluminosos.

Los trabajos se iniciaron recientemente y se espera que continúen, con el próximo paso programado para el martes, para asegurar que las comunidades cuenten con un ambiente limpio de cara a la temporada navideña.