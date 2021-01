Situación en la provincia de Herrera por la covid-19 es crítica

Un promedio de 100 casos nuevos de covid-19 diarios en los primeros 12 días del mes del año 2021, así como al menos 15 defunciones en 12 días es parte del panorama que enfrenta la provincia de Herrera en materia de la covid-19.

Y es que es justamente estas cifras, que acumulan un promedio de 1,600 casos activos, fue lo que provocó que el Gobierno Nacional anunciara nuevas medidas, entre ellas una cuarentena total en la región desde el 15 de enero hasta el 1 de febrero.

Para la epidemióloga Josefa Gómez, la situación que vive la provincia de Herrera a partir del 1 de enero es crítica y preocupante, ya que se han dado alrededor de 1.3 fallecidos por día, así como una capacidad hospitalaria casi a su totalidad.

“Cada día tenemos más pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos, personas que no se les llega a trazar el virus el mismo día de su diagnóstico, ya que la capacidad de personal también ha tenido que ajustarse”, indicó.

El anuncio no tomó por sorpresa a la población, que esperaba alguna medida luego del incremento abrupto de los casos en las últimas semanas, pero sí causó preocupación, principalmente, entre el sector empresarial, que ve con inquietud un nuevo cese de actividades.

Para la empresaria Alicia Ramírez de Corro, dejar sin jornada laboral en Herrera y no tomar medidas contra la provincia santeña, por ejemplo, causará problemas, ya que se trata de regiones ampliamente comprometidas en el tema comercial.

“Son provincias hermanas y no las puedes separar. O las pones en las mismas o no, porque no puedes actuar de forma distinta en dos lugares tan cercanos”, indicó la comerciante.'

Los comerciantes también tienen interrogantes relacionadas con la suspensión de contratos laborales por los días de la cuarentena total, pago de las prestaciones y seguridad social, así como el uso de materia prima ya adquirida que no podrá ser utilizada.

De igual forma, en la provincia surgen interrogantes sobre la movilización entre ambas provincias, si habrá o no un puesto de control en el área del río La Villa para las personas que trabajan o residen entre ambos sitios, así como los salvoconductos laborales para aquellas áreas agrícolas y fincas productoras.