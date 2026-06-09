Solicitan suspensión de pagos a 'círculo' de Bonagas; Meduca confirma reunión

El rechazo hacia los allegados de Etelvina de Bonagas que aún se mantienen en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa creciendo. Ayer, martes, el Movimiento Alianza Reforma Universitaria pidió a la Contraloría suspender cualquier trámite de pago destinado a quienes, según el estatuto, ocupan cargos de confianza y, tras la renuncia de la rectora, deben ser desvinculados.

La petición del gremio se sustenta en que la normativa que rige la entidad en su artículo No. 53 expresa claramente que "los vicerrectores, el secretario general y subsecretario general, los directores de asuntos estudiantiles, planificación, extensión, así como los directores de institutos, son de libre designación y subordinación de confianza de la rectora o rector. Estas autoridades cesarán en sus funciones al concluir el periodo del rector que los designó".

Condiciones que, según la docente Edith Rivera, se cumplieron el pasado lunes cuando se hizo efectiva la renuncia de la exfuncionaria; por tanto, exigen a la Contraloría actuar en concordancia; de lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración a la normativa vigente.

La docente, en su misiva dirigida al contralor Anel Flores, reitera que quienes, hasta la fecha, ocupan los cargos mencionados carecen de facultad jurídica para realizar actos administrativos o devengar salarios por sus funciones.

Los estudiantes, además de respaldar la postura de los docentes, también han solicitado al Consejo General Universitario (CGU) revocar la designación del profesor Pedro González como rector interino debido a sus nexos con la administración anterior.

Sostienen que los cambios que necesita la Universidad no los impulsarán quienes formaron parte del entramado de supuesta corrupción e irregularidades de la exrectora; más bien, mantendrán sus mismas prácticas en perjuicio de las nuevas generaciones.

El dictamen del CGU también ha sido cuestionado por el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, quien considera que su silencio ante las denuncias que pesan sobre de Bonagas intenta proteger a su círculo cero; por ello, insiste en que la politiquería debe alejarse del sistema educativo superior y propone que se elimine la reelección inmediata al cargo de rector.'



La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) mantiene deudas con la Caja de Seguro Social (CSS) y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).



El Consejo General Universitario (CGU) designó a Pedro González, vicerrector de Investigación y Posgrado, como rector interino luego de que Jorge Bonilla, vicerrector académico, renunciara al cargo.



El Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi comunicará, este miércoles, a la comunidad educativa el calendario de elecciones para elegir al nuevo rector o rectora.



La contienda debe desarrollarse en los próximos tres meses, como establece el estatuto universitario.

Reunión

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que este miércoles se reunirá con el rector designado para que "las cosas se hagan bien" y se entienda que la razón de ser de la institución son sus estudiantes, sin que ello represente un riesgo para su autonomía institucional.

Las autoridades académicas esperan llegar a un acuerdo con el Ejecutivo sobre las deudas que mantienen con la Caja de Seguro Social y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos.