Taxistas cierran vías para exigir que se mantenga la medida de 'par y non' en Colón

La carretera Panamá-Colón, a la altura de la comunidad del Jiral, en el corregimiento de Buena Vista, fue cerrada esta mañana por taxistas que piden que se mantenga la medida de circular de "par y non", debido a la situación económica que afronta el país por la pandemia de la covid-19.

Versión impresa

Los manifestantes colocaron llantas en las cuatro vías de la carretera, para impedir la libre circulación de vehículos.

Posteriormente, procedieron a incendiar las llantas, lo que cerró definitivamente el tránsito en dirección hacia la provincia de Colón y hacia la ciudad de Panamá.

Al lugar se apersonaron agentes de la Policía Nacional, quienes hablaron con los manifestantes.

Según el taxista Genaro Solís, de 39 años de edad, ellos quieren que se mantenga la medida de "par y non", porque aún no se han abierto todas las actividades y esto genera que no se dé el negocio suficiente para pagar al dueño del vehículo la correspondiente cuenta diaria.

En tanto, el diputado Jairo Salazar señaló que los taxistas piden la apertura completa, porque la medida de "par y non" los limita.

Los taxistas también han desarrollado caravanas en otros puntos del país para hacer el llamado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con miras a lograr un acuerdo.

Mientras que, en Panamá Oeste, los taxistas de diversas concesionarias bloquearon ayer la carretera Interamericana en distintos puntos de la provincia, exigiendo que se mantenga la medida de circulación, según número de matrícula de par (0,2,4,6,8) y non (1,3,5,7,9).

VEA TAMBIÉN: Rescatan a padre e hija de ahogarse en playa El Toro en Los Santos

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!