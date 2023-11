Tensa y compleja situación en Chiriquí por cierres

La provincia de Chiriquí, al igual que el resto del país, lleva más de 15 días viviendo el cierre de importantes vías, algunos de ellos de manera temporal y otros permanentes, lo que ha provocado una situación compleja en todo el territorio chiricano, responsable de abastecer en su mayoría al resto de las provincias con productos agrícolas, pero que también necesita de otros elementos para su regular desarrollo, entre ellos, el combustible.

Uno de los puntos de cierre más controvertido en la zona es Horconcitos. En el área se mantienen grupos indígenas que impiden el paso, porque consideran que han sido burlados por el Gobierno Nacional, por lo que consideran que si flexibilizan las medidas de protesta, no lograrán el objetivo por el que hoy luchan, que es contra el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá.

Durante la noche del 6 de noviembre, la zona fue abierta momentáneamente y bajo la promesa de mantenerse así por 24 horas, una decisión que fue aprovechada por los conductores de equipo pesado, quienes lograron cruzar, sin embargo, tiempo después, la vía fue nuevamente cerrada.

De acuerdo con el dirigente indígena Luis Marcucci, quien había anunciado en su momento la apertura de la vía, hay un grupo que no está de acuerdo con abrir las calles.

"Esta lucha no es contra mí, sino contra el Gobierno, contra la corrupción y contra la minería en Panamá. Esta lucha no es contra el pueblo, es contra el Gobierno, tenemos que ser estratégicos, ser un poco más inteligentes cuando se cierran calles, porque hay personas que pasan días en esa situación de necesidades, que pasan enfermedades, sin embargo nadie los apoya. Tenemos que tener empatía...", dijo el dirigente Marcucci en un video difundido en redes sociales.

Y es que, cuando el dirigente anunció la apertura, también dio a conocer que era posible que fuera castigado por sus compañeros en el cepo, un instrumento de tortura muy común en algunas etnias indígenas.

Pero las molestias no sólo han surgido en Horconcitos, en Boquete, donde también hay un cierre en la entrada del distrito, las autoridades municipales y manifestantes indígenas se han enfrentando por los cierres.

En la zona, el alcalde de Boquete, Joswar Alvarado se ha quejado de las declaraciones de Ricardo Miranda Galindo, un dirigente indígena, presidente del Consejo Nacional de la Juventud Ngäbe de Panamá (Conajunpa), sin embargo, este último aseguró que el alcalde "es racista" con el pueblo Ngäbe Buglé y que "eligió el camino de la violencia y confrontación" contra quienes se unen a la lucha en contra de la minería.

LEA: Alcalde de Boquete por cierres: 'Este es un tema personal'

Ante el revuelo en distintas zonas de la provincia, el Consejo de Transporte del Interior (Cotadrin), capítulo de Chiriquí, que aglutina las diferentes rutas internas, anunció que este martes 7 de noviembre realizarán una caravana para solicitar un corredor humanitario para que puedan llegar insumos a las provincias de Chiriquí y Veraguas.

LEA TAMBIÉN: Cotradin anuncia caravana para pedir corredor humanitario

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Actualización:

Durante el mediodía de este martes 7 de noviembre, el dirigente indígena Luis Marcucci denunció que el grupo que no estuvo de acuerdo con la apertura de las vías en Horconcitos, le golpearon y maltrataron a su madre.

"Amarraron a mi mamá, me golpearon a mí. No entienden que tenían que abrir solamente 24 horas y después se seguía con la lucha, pero eso no lo entienden. Están jugando con el pueblo", gritó.