¿Cómo envejecer fuerte?

La narrativa que predominaba sobre cómo debían entrenar las mujeres está evolucionando. Ya no se trata de perder peso, reducir tallas o cumplir cánones estéticos, ahora se prioriza la autonomía, energía y longevidad, y amor propio.

Desde la perspectiva del biohacking, el ejercicio deja de ser rutina y se convierte en una herramienta para optimizar la salud, fortalecer la resiliencia física y sostener la energía en cada etapa.

Adriana Martín, experta en salud y biohacking y bioestratega enfocada en el bienestar femenino, explicó que a partir de los 40 años, la pérdida de masa muscular empieza a influir en el metabolismo, el equilibrio hormonal, la densidad ósea y la capacidad funcional.

"(...) Sin una estrategia consciente, el cuerpo entra en un proceso acelerado de desgaste que impacta la calidad de vida futura. Este escenario no es inevitable, pero sí requiere intención", mencionó Martín, creadora del programa Biohacking +40, un movimiento que integra bienestar y longevidad.

En este sentido, construir fuerza no solo es preparación física, es una declaración de autonomía. "(...) Diseñar el bienestar con intención permite a cada mujer redefinir cómo quiere vivir sus próximas décadas", dijo la experta en salud.

Para llegar poderosa a los 50, Martín enumeró algunos enfoques claves en el entrenamiento:

- Fuerza intencional: Entrenar resistencia (pesas, bandas o peso corporal) para preservar músculo, proteger huesos y mantener un metabolismo eficiente.

- Movilidad consciente: Trabajar el rango completo de movimiento para conservar fluidez, reducir rigidez y prevenir limitaciones funcionales con los años.

- Capacidad neuromuscular: Ejercicios de coordinación, equilibrio y potencia que mejoran la conexión entre cerebro y cuerpo, aumentando seguridad y respuesta física diaria.

- Cardio inteligente: Priorizar entrenamientos cardiovasculares eficientes que apoyen la salud metabólica y energética, sin desgaste excesivo.

- Recuperación estratégica: Incluir respiración, descanso y regulación del sistema nervioso como elementos esenciales para construir verdadera resiliencia y adaptación al esfuerzo.