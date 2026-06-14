¿Dónde está drácula?

Aunque sí existió un conde Drácula en el siglo 15, y era hijo del rey Vlad II, de la orden del Dragón, o sea "Dracul", a él le decían "Draculea", hijo de Dracul. Y defendió su territorio contra los Otomanos. Era muy cruel. Era famoso porque empalaba a sus enemigos. No bebía la sangre de la gente, ni mucho menos. Lo que pasa es que un escritor en el siglo 19 adoptó la historia real y la transformó en una novela. Pero yo quiero seguir la narración de la novela y hablarte de los Dráculas modernos.

Los Dráculas modernos visten muy elegantemente. Son en extremo caballerosos. Los imaginas en su palacio aristocrático recibiendo a sus invitados a banquetes. Se transforman en botellas bellamente adornadas de wiskis, vinos, champán, vodka, tequilas, cervezas, e intentan hincar los dientes en la gente. En unos no lo han logrado porque beben con moderación, pero lo han intentado. Si logran morderte no cesarán en su empeño hasta verte alcoholizado. El alcoholismo es una plaga mundial. 2,6 millones de muertes al año son causadas por el consumo de alcohol. Esto es un poco más del 4 por ciento de las defunciones en el mundo. Un 28% de estos mueren por lesiones en accidentes de tránsito, riñas, autolesiones. Un 21% por trastornos digestivos, como cirrosis, pancreatitis. Un 19% por enfermedades cardiovasculares. El resto por cánceres y enfermedades infecciosas. Según datos del 2019, 400 millones de personas de más de 15 años viven con trastornos mentales por consumo de alcohol. Mira si Drácula alcoholismo no ha mordido la yugular de millones de personas y les ha sacado la sangre hasta dejarlos destruidos. Y detrás de esto las familias desechas, luto, desesperación, tristeza. Mucho dolor.

Drácula también se reviste de droga. Unos 350 millones de personas consumieron algún tipo de droga en el mundo en el año 2025. Unos 64 millones de personas en el mundo sufren trastornos severos por el uso de las drogas. Cada año sube más este número. Un porcentaje pequeño recibe tratamiento. Esta es una plaga que se extiende por el mundo. Marijuana, opioides, anfetaminas, cocaína, éxtasis, y drogas sintéticas inundan el mercado convirtiendo este negocio maligno en uno de los más grandes del mundo. Se calcula que maneja al año 84,000 millones de dólares. Y las consecuencias son terribles: aniquilación paulatina de la persona hasta dejarla como una piltrafa humana. Destrucción de la familia, de la sociedad. Dominio en muchas partes del crimen organizado con toda su maldad.

La intención de Satanás es destruir a la humanidad entera. Y para eso usa hoy esos Dráculas modernos. Son letales. Hay que estar siempre en oración y en vigilancia. Y estar alertando a la gente, sobre todo a los más cercanos a nosotros.