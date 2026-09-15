Miss Universo sigue según lo previsto en Puerto Rico

A pesar de los escándalos, que de alguna forma han afectado la imagen de la Organización Miss Universe (MUO), la celebración de la edición número 75, en San Juan, Puerto Rico, sigue en pie.

"(...) El Miss Universo en Puerto Rico sigue viento en popa y sigue trabajándose de la mejor manera", confirmó César Anel Rodríguez, director nacional de Miss Universo Panamá.

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La corroboración de Rodríguez, que tuvo lugar en el primer encuentro de Gabriela Lineth González, la Miss Universo Panamá 2026, con los medios de comunicación, se produce tras los rumores internacionales sobre el certamen internacional.

Rodríguez respeta el derecho de los medios de publicar o replicar lo que deseen, sin embargo, aseguró que muchas veces es más "bulla" lo que hay que "realidades pasando".

En este sentido, la organización nacional, de acuerdo a Rodríguez, confía en el trabajo que está haciendo Miss Universe y adelantó que para la edición diamante van a haber muchas sorpresas.

Además, recordó que la última vez que el concurso se hizo en Puerto Rico Panamá, con Justine Pasek, quedó de primera finalista y meses después fue coronada como Miss Universo, por lo tanto, augura una buena representación por parte de González.

MUO, por su parte, hace algunos días reiteró que el certamen en la isla se realizará "tal y como estaba previsto" luego de que el empresario Nawat Itsaragrisil denunciara un supuesto desvío de fondos que el gobierno de Puerto Rico destinó para el evento.

La concentración iniciará el 8 de noviembre y la final, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, será el 24.