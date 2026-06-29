Acodeco intensifica monitoreo de canasta básica y exige claridad en el origen de los alimentos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró su compromiso de fortalecer la transparencia y la competencia en los mercados panameños. Con ello, busca que los ciudadanos accedan a productos de calidad a precios accesibles.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi, subrayó que una competencia equilibrada genera beneficios para todos los actores: los consumidores encuentran más alternativas y mejores precios, mientras los productores operan en un entorno más justo.

Además, la Acodeco mantiene una estricta vigilancia sobre los inventarios de alimentos básicos de alta demanda como el arroz, la papa y la cebolla. Igualmente, la institución controla las pesas en las subastas ganaderas y verifica el cumplimiento de las normas técnicas para garantizar la confianza en las transacciones comerciales.

De igual manera, la entidad insistió en la necesidad de que los comercios indiquen claramente el origen de los productos en los puntos de venta. De esta forma, los compradores pueden decidir libremente entre artículos nacionales o importados con información transparente.

Desafíos para el sector productor

No obstante, Abadi reconoció que los productores locales enfrentan serias dificultades, como los extensos plazos de pago que imponen las grandes cadenas de supermercados. Esta práctica limita de forma crítica su liquidez y abre espacio a intermediarios que terminan encareciendo los alimentos.

Como parte de sus acciones de transparencia, Acodeco recordó que calcula mensualmente el costo de la canasta básica alimentaria de 59 productos. Ahora, en coordinación con otras instituciones del Estado, esa información se actualizará cada quince días para ofrecer mayor claridad a la población.

La entidad reafirmó que su misión es ampliar la oferta y fortalecer la competencia. De esta forma, los consumidores tendrán más opciones de calidad y los productores nacionales encontrarán mejores oportunidades en el mercado local.