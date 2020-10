Alérgicos deben utilizar mascarilla de tela y encima la quirúrgica

El uso de la mascarilla, pese a que efectivamente es una de las barreras para evitar el contagio de la COVID-19, para quienes padecen de alergias crónicas, puede convertirse en un factor que les active la enfermedad.

Según el alergólogo Moisés Zebedes, los cuadros alérgicos han aumentado un poco más en los pacientes que padecen de esta enfermedad, porque el uso de las mascarillas puede provocarle síntomas de picazón en la nariz, estornudos, flujo nasal y activarles la alergia.

Detalló que estas alergias se pueden haber incrementado entre un 15 a 20% en promedio en los pacientes que normalmente se atienden en esta época lluviosa. Fuera de una pandemia, las personas que sufren de alergias no pueden estar tapados con una mascarilla.

El especialista indicó que en su consulta ha tenido muchos casos de pacientes a quienes se les agudiza la alergia a causa de las mascarillas. "Hay unas mascarillas que tienen como especie de una pelucita que les causa picazón y estornudos. En el caso de las mascarillas de tela, el tipo de tela o el olor hace que a la persona le produzca alergia", precisó.

En la situación de pandemia en la que se encuentra el país, las personas que padecen de alergias deben usar una mascarilla de tela que sea de algodón, (deben evitar el material de poliéster) y luego colocarse una de las mascarillas quirúrgicas.

Muchos pacientes con antecedentes de rinitis se han visto afectados por el uso de mascarillas.

Destacó que es importante aclarar que las alergias no son enfermedades virales que contagian a las personas, sino un problema genético, porque la persona nace con esta condición y a lo largo de la vida va desarrollando la alergia en la nariz, en los bronquios o en la piel.'

Por el tipo de síntomas, es muy probable que se confunda el malestar de una alergia con los de la COVID-19, sin embargo, hay algunas diferencias que pueden ayudar al paciente a verificarlo.



Las alergias deben mejorar con el tratamiento antihistamínico.



Empeoran al aire libre, en el balcón o en algunos casos durante estos días, y mejoran en el interior de la casa. Las personas con alergia suelen tener picor de ojos y nariz.



En la mayoría de los casos de alergia, no hay fiebre.



Si padece de un cuadro asmático suele aparecer tos seca y dificultad respiratoria, pero no tiene por qué haber fiebre. Las molestias disminuyen con el tratamiento controlador del asma que le haya pautado su especialista.



Si los síntomas no mejoran, debe consultar con un médico.