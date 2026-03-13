Arrancan la construcción de vías en El Valle de Antón, Gorgona y San Carlos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este viernes sendos contratos para dar inicio al desarrollo de obras viales que beneficiarán a más de 55 mil panameños entre Gorgona y San Carlos (Panamá Oeste) y El Valle de Antón (Coclé), con una inversión superior a los $ 24.8 millones.

Estas obras mejorarán la vialidad y fortalecerán la movilidad en la región. Además, impulsarán la economía local mediante la generación de empleos directos e indirectos, como parte del plan de inversiones que ejecuta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Durante un acto protocolar, realizado en la Casa Cultural de El Copecito, en el corregimiento de El Espino, distrito de San Carlos, el mandatario, acompañado por el titular del MOP, José Luis Andrade Alegre, anunció el inicio de los trabajos del proyecto “Rehabilitación de la Carretera Panamericana (CPA) – El Valle de Antón”, que será ejecutado por la empresa TRANSEQ-COPSA, con una inversión de $12,468,814.14.

El proyecto contempla la rehabilitación de 34.8 kilómetros de carretera, con beneficio directo para más de 20 mil habitantes, así como para el sector agropecuario, el comercio y el turismo de la zona.

También se formalizó el inicio del proyecto “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles de Gorgona”, que será ejecutado por el Consorcio Calles de Gorgona (Bocas Generation Company – Bratiga Group).

La obra representa una inversión de $1,751,070.74 y abarca 6.1 kilómetros de calles en el corregimiento de Gorgona, distrito de Chame, para beneficio de más de 5 mil habitantes. Tiene como objetivo mejorar la conectividad interna, fortalecer la seguridad vial y optimizar el sistema de drenaje pluvial en el corregimiento de Nueva Gorgona.

Asimismo, Mulino anunció el inicio del proyecto “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las calles de Chame y San Carlos”, que será ejecutado por el Consorcio San Carlos (Constructora Rodsa, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A.), con una inversión de $10,618,426.73.

Este proyecto contempla una longitud total de 38.1 kilómetros y beneficiará directamente a más de 30 mil habitantes de diversas comunidades con atractivos naturales, turísticos y culturales.

En el distrito de Chame, los trabajos incluirán la rehabilitación de la Panamericana– Punta Chame, la vía El Salado – Llano Grande y su ramal. En el distrito de San Carlos, se intervendrán las vías de Los Pintos (entrada, galera y final), La Gloria (1, 2 y 3), camino Los Colibrís y la vía El Nance.

Durante el acto de entrega de la orden de proceder, el mandatario resaltó que en su gobierno aún faltan muchas más obras por licitar, adjudicar y entregar, y siempre de manera transparente y eficiente.

“Hablamos poco, pero hacemos mucho. Sé que todavía falta y lo vamos a hacer. Yo hago lo que digo. Estamos dando pasos concretos para que este país tenga una economía fuerte y para que la prosperidad llegue al bolsillo de todos los panameños”, indicó Mulino.

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“Las obras están al servicio de la comunidad, porque los recursos son de todos los panameños y es a ellos que tenemos que devolvérselos”, reiteró.

Por su parte, el ministro Andrade sostuvo que, con el inicio de estos proyectos, se reafirma el compromiso del Gobierno Nacional de seguir fortaleciendo la infraestructura vial del país, para impulsar el desarrollo y devolverle a la gente la confianza de que las obras sí se ejecutan y se terminan.

Con el inicio de estos proyectos, el Gobierno Nacional busca fortalecer la red vial de la región mediante la rehabilitación de más de 79 kilómetros de carreteras, lo que permitirá ofrecer mayor seguridad a peatones y conductores, además de mejorar el acceso a servicios básicos, centros educativos y comercios locales, creando mejores oportunidades para los habitantes de Panamá Oeste y Coclé.

En el acto estuvieron presentes la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; ministros de Estado; el contralor general de la República, Anel Flores; los gobernadores Marilyn Vallarino (Panamá Oeste) e Irving González (Coclé); diputados, representantes de las empresas contratistas y pobladores de las comunidades beneficiadas con las obras.