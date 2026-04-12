El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo este domingo un llamado enérgico a la sociedad panameña ante la alarmante cifra de niños y niñas que viven en pobreza.

Durante su mensaje en la LIV Cita Eucarística 2026, Ulloa expresó que “las llagas del resucitado” están en los jóvenes que han perdido la esperanza, que ya no sueñan, se sienten invisibles, crecen sin oportunidades, rodeados de violencia, de tentaciones y de caminos oscuros que prometen salida, pero los hunden más.

Además, señaló que estas heridas están visibles en los niños más vulnerables, en quienes conocen demasiado pronto el dolor, la carencia y el abandono.

Ulloa citó cifras preocupantes sobre la realidad del país. Según estudios del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social, en el país viven 482,033 niños y niñas en pobreza.

Esto equivale a que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, mientras que uno de cada seis enfrenta pobreza extrema.

El arzobispo destacó que la primera infancia, de cero a seis años, define el desarrollo integral de la persona. “Permitir que crezcan marcados por la pobreza es perpetuar la desigualdad”, agregó.

“No podemos aceptar que la geografía o el origen determinen el destino de esta vida. Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, afirmó.

Ulloa hizo un llamado a las autoridades de los tres órganos del Estado, sector privado, sociedad civil, universidades, gobiernos locales, organizaciones sociales, diversas comunidades de fe y sectores sindicales.

Monseñor advirtió que Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono. “Porque un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”, aseguró.

De igual manera, mencionó que la corrupción y la impunidad roban el pan del pobre y el futuro al país, especialmente a la niñez.

Sostuvo que la Iglesia debe estar pendiente, no de lejos como espectadora, ni con discursos vacíos, sino con cercanía, con ternura, verdad, valentía, manos abiertas y corazón compasivo.