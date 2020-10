Atacan problema de invasores de tierras en distintas zonas del país

En medio de la pandemia las invasiones de personas en diversos puntos del país han incrementado sin medir si los terrenos son privados o estatales, incluso se han ubicado hasta en áreas protegidas, situación que ha puesto en alerta a las autoridades, ya que se han visto afectados sitios como la reservas de la cuenca hacia el Canal de Panamá.

El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, indicó que se han detectado más de 360 situaciones de personas que invaden terrenos a nivel nacional y para poder detener estos eventos se ha conformado un plan en la que participan diversas instituciones, con el fin de resolver esa situación.

Destacó que debido a los decretos que impiden lanzamientos y desalojos, se ha controlado esta situación, pero pese a esto, también se ha encontrado personas a las que se les han acumulado deudas que no van a poder pagar, producto de la pandemia.

Al enfrentarse a la realidad, Paredes señaló ayer que se encontró a personas que no podían seguir pagando un apartamento, ya que sea porque tienen su contrato suspendido, no tienen empleo o porque hay empresas que quebraron y no van a volver a abrir, y antes que los desalojaran, hubo quienes buscaron familiares o amigos y tuviernon que decidir entre pagar la casa y comer, pero no pudieron quedarse ahí por mucho tiempo.

Explicó que hace 6 o 7 años hubo invasiones en el área este del país que no fueron controladas y dejadas a su suerte y, al no atenderlas a tiempo, se convierten en un problema. A la fecha se han detectado alrededor de 16 invasiones en Panamá Este y otras más en Panamá Oeste.

Con la mesa de trabajo de todas las instituciones que forman parte de este plan y con el acompañamiento de los estamentos de seguridad, se han enfocado en áreas donde hay invasiones desmedidas.

Esta operación, que tiene alrededor de una semana y media de coordinación, inició en el área de Burunga, Arraiján, donde la gente se fue instalando casi en dirección hacia el Canal de Panamá, y para asegurar que no se acerquen a la Cuenca Hidrográfica se realizaron acciones en las que se ubicó un área de recepción donde se pueda lotificar sin que cause afectaciones a la Cuenca Hidrográfica y contener el movimiento desmedido cerca del Río Perico.



Los próximos puntos serán los terrenos junto al Hospital Nicolás Solano, donde los invasores que residen ahí serán reubicados en un área que tampoco afecta a nadie, pero primero se va la lotificar y después se les anuncia dónde es, para evitar invasiones anticipadas. El tercer punto es en el área de Tanara, donde ya se ha visualizado el área donde pronto entrará un tractor para habilitar los sectores.



El titular del Mivi resaltó que para poder reubicar a las personas, las instituciones del Estado deben ceder esas tierras al Banco Hipotecario, para que sean legalizadas.



Luego se le entrega a la persona un lote de 300 mts. cuadrados que deben ser pagados al Banco Hipotecario.

El ministro Paredes explicó que en esta zona las personas habían limpiado, quemado, barrido y marcado con cintas amarillas lo que ellos llamaban "sus lotes", sin embargo, con la presencia de 180 unidades de policías y en presencia de jueces de paz, de desmontó todo lo que se había colocado.

“Se entró con un tractor al área de recepción donde podemos lotificar y ahora se les va a ubicar de forma que no se afecte la Cuenca del Canal y que las personas de manera organizada entren a un área donde se puede hacer un diseño reticular, para posteriormente colocar los postes eléctricos y que la distribución de agua sea de forma ordenada”, enfatizó.

Al identificar los sitios el titular de vivienda precisó que se ha podido identificar a estas personas que se apropian de tierras de forma ilegal y les cobran a las otras el terreno sin darle ni recibos y ni títulos de propiedad. Dijo que se cuenta con los datos de aquellos que querían especular tenemos nombres, fotos y números de teléfono, aseguró el ministro Paredes.

Entre las instrucciones que conforman esta mesa de trabajo conformada por el Ministerio de Gobierno (Mingob), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Seguridad Minseg), Ministerio de Obras Públicas (Mop) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) junto con el Servicio Nacional de Migración, Banco Hipotecario, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), la Autoridad Nacional de Administración de TierrasAnati, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Panamá y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).